San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto del Este se preparan para un fin de semana inolvidable

Con una ocupación que promete ser plena, el destino por excelencia de la costa rionegrina despliega un abanico de actividades que combinan la pasión del carnaval con la mejor gastronomía y los paisajes naturales del Golfo San Matías.

14 de Febrero de 2026 09:58hs

Por Ricardo Seronero

El fin de semana largo de Carnaval ya se vive en la región, y los tres centros urbanos (Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este) han diseñado un cronograma de actividades pensado para que tanto turistas como residentes disfruten de días cargados de música, sabores y diversión bajo el sol.

El Puerto se viste de fiesta: Carnaval en San Antonio Este

La actividad comenzará con fuerza en el Puerto de Aguas Profundas. Bajo el lema «Música, sabores, disfraces y solidaridad», el sábado 14 y domingo 15 de febrero el Puerto SAE será el epicentro de la celebración.

Sábado 14: Desde las 21:00 hs en el SUM, se realizará la tradicional Fiesta de Disfraces con shows en vivo, sorteos, buffet y un regalo sorpresa con la entrada.

Domingo 15: La jornada arranca temprano, a las 12:30 hs en las Letras Corpóreas, con una Gran Paella Solidaria organizada por el Rotary Club. Por la noche, la acción se traslada al Anfiteatro del Puerto a las 21:00 hs con shows, karaoke, venta de pollo al disco y feria de artesanos.

Las Grutas: El escenario principal brilla con los artistas

Por su parte, el escenario principal de Las Grutas presentará una grilla artística variada,desde el sábado hasta el lunes en la Tercera bajada, con la conducción de María Marta Migone y Titi Madorno.

Sábado 14: La noche será a puro ritmo con DJ Charly Morón, Dúo de Pura Zurda, Chamameceros del Sur, La Hoja y el cierre de De La Calle a la medianoche.

Domingo 15: El color de la Comparsa Ashe abrirá paso a Alta Dosis, La Retro Maníacos y el cierre estelar de Los Dragones a la 01:00 hs.

Lunes 16: El último día de grilla contará con Pez Diablo, Pulso Sur, Sandoband y el broche de oro con Sensura.

San Antonio Oeste también vivirá el tradicional Carnaval.

En San Antonio Oeste, también se llevarán a cabo los carnavales, en la calle Islas Malvinas (entre 6 de enero y Brown), este viernes 13 y sábado 14 te esperamos para vivir dos días de celebración donde habrá disfraces, murgas, comparsas, carrozas y mucho más.

Mucho más que carnaval: Sol, playa y aventura.

Más allá de los eventos programados, el destino ofrece su ya conocido «sinfín» de actividades naturales. Las extensas playas de Las Grutas, con sus aguas cálidas y acantilados, son el escenario perfecto para el relax. Para quienes buscan aventura, las excursiones a Punta Perdices (el «Caribe» patagónico) o las visitas a las Salinas del Gualicho se presentan como opciones imperdibles para este feriado.



Sabores del Golfo San Matías

La gastronomía merece un capítulo aparte. Los paradores y restaurantes locales ofrecen los mejores mariscos del país: desde cazuelas y paellas hasta los clásicos pulpitos y merluza, garantizando una experiencia sensorial completa para el paladar.

Alta ocupación durante el fin de semana largo

Para quienes quieran visitar Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del este; recomendamos que realicen las consultas pertinentes sobre disponibilidad para ese fin de semana debido al alto porcentaje de ocupación que ya se está previendo.

