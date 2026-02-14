Buenas perspectivas para el fin de semana extra largo de Carnaval

Los principales destinos tienen altos porcentajes de reservas.

14 de Febrero de 2026 09:55hs

Por Ricardo Seronero

De un relevamiento de organismos provinciales y municipales de todo el país realizado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación y del informe del Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo, se desprende que, de un total de 121 localidades y áreas turísticas relevadas, el 31 por ciento supera el 90 por ciento de reservas de ocupación en distintas categorías de alojamiento.

Ese porcentaje se incrementa al 49 por ciento si se consideran las localidades con reservas cercanas al 80 por ciento. De esta manera, se consolida un escenario de alta afluencia turística en el país para el próximo fin de semana extra largo de Carnaval.

Se destaca especialmente el Litoral por su tradición de Carnaval, con las localidades entrerrianas de Gualeguay, Puerto General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana al 100 por ciento de reservas. Otros cinco destinos de la provincia superan el 95 por ciento y Gualeguaychú registra un 86. A nivel provincial, Corrientes tiene un 81 por ciento.

En el Norte, las localidades jujeñas de las regiones de Quebrada y Valles tienen picos de reservas de 95 y 80 por ciento, respectivamente. La provincia de Salta registra un 70 por ciento, con picos que alcanzan el 85 por ciento en destinos como Cafayate y Rosario de la Frontera, Chicoana, 80 por ciento y Campo Quijano 79 por ciento.

Asimismo, se espera que la provincia de Córdoba reciba 370.000 arribos, lo que implicaría un incremento de 16 por ciento respecto al mismo período de 2025. Las reservas se encuentran en el orden del 85 por ciento, con el Cosquín Rock como evento más convocante en el área de Punilla. Allí los niveles de reservas en varias localidades son superiores a 98 por ciento.

Por otro lado, con motivo de la Fiesta Nacional de la Chaya, la ciudad de La Rioja registra 90 por ciento de reservas hoteleras y se estima la llegada de un importante flujo de visitantes durante los días de celebración.

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires tiene un 83 por ciento de reservas, convirtiéndose en el mejor registro de los feriados de Carnaval de los últimos 5 años. Se espera la llegada de 119 mil visitantes.

La costa atlántica bonaerense registra elevados niveles de reservas, con picos destacados en el Partido de Villa Gesell. Mar de las Pampas encabeza la ocupación con 94 por ciento, seguido de Mar Azul con 93 por ciento y Las Gaviotas con 91 por ciento. Mar del Plata con un nivel de reservas del 80 por ciento. En otros destinos como Cariló, las cifras trepan al 80 por ciento; y en Valeria del Mar, al 78.

En la región Patagonia, la provincia de Tierra del Fuego se destaca por tener reservas en el orden del 90 por ciento en hoteles de mayor categoría y una ocupación plena en alojamientos turísticos temporarios. También se verificaron buenos niveles de reservas en localidades como Villa Pehuenia y Villa Traful con 80 por ciento, Villa La Angostura con 77 por ciento, y San Martín de los Andes con 70.

Por último, en la región Cuyo se informaron niveles altos de reservas en localidades mendocinas como Potrerillos, Uspallata y Cacheuta por encima de 80 por ciento. En el caso de San Luis, el nivel de reservas alcanza el 81 por ciento, con numerosas localidades que superan el 80 por ciento.

Con respecto al transporte aéreo, Aerolíneas Argentinas informó que se movilizarán 220.000 pasajeros. Además, se destacan Jet Smart, que operará más de 450 vuelos y 93.000 asientos; y Flybondi, con una ocupación del 90 por ciento de sus vuelos.

Buquebus, por su parte, indicó que ya vendió 27 por ciento más de pasajes desde Uruguay a la Argentina en este fin de semana de carnaval en comparación al mismo fin de semana del año pasado.

