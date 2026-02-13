Verstappen, durísimo con la F1 2026: ”Es Fórmula E con esteroides”

Luego de que Lewis Hamilton dijera que la conducción de los nuevos autos parece requerir un título universitario para entenderlos, el tetracampeón neerlandés lamentó la pérdida de agarre mecánico y la sensación de escasez de potencia en los tramos rápidos.

13 de Febrero de 2026 08:35hs

Max Verstappen volvió a cuestionar con dureza el rumbo técnico de la Fórmula 1 al evaluar el monoplaza de 2026 tras los test de pretemporada en Bahréin. El tetracampeón mundial completó 136 vueltas con el nuevo Red Bull, pero no ocultó su descontento al calificar los coches de la próxima era como "Fórmula E con esteroides". Sus declaraciones avivaron las dudas sobre su permanencia a largo plazo en la categoría, pese a que el equipo mostró solidez en ritmo y gestión energética durante las primeras jornadas de ensayos.



El neerlandés criticó el excesivo peso que adquiere la administración de energía por encima de la conducción pura. Según Verstappen, los pilotos deben sacrificar velocidad en curvas para recuperar carga eléctrica y ganar en las rectas, una dinámica que considera ajena al espíritu de la Fórmula 1. "Mucho de lo que haces como piloto tiene un efecto enorme en la parte energética", señaló, al tiempo que lamentó la pérdida de agarre mecánico y la sensación de escasez de potencia en los tramos rápidos.



Verstappen reveló que en 2025 decidió dejar de probar el coche 2026 en el simulador porque su comportamiento le resultaba profundamente insatisfactorio. Aunque reconoció el esfuerzo de Red Bull y su división de motores, admitió que su entusiasmo por pilotar ha disminuido. "Solo quiero una conducción normal, sin pensar que un leve cambio al frenar impacte tanto en el rendimiento", expresó, describiendo el nuevo concepto como un retroceso respecto a generaciones anteriores de monoplazas.



La polémica no tardó en generar réplicas. Lando Norris, campeón vigente con McLaren, minimizó las críticas del piloto de Red Bull y defendió el atractivo del nuevo reglamento. "Es muy divertido. Lo he disfrutado mucho", afirmó el británico, quien añadió con ironía que los pilotos perciben "una cantidad ridícula de dinero por conducir". Norris confía en que el desarrollo técnico durante la temporada mejorará las prestaciones, mientras la F1 enfrenta el desafío de conciliar la eficiencia energética con la esencia competitiva que define su espectáculo.

Sin embargo el heptacampeón Lewis Hamilton también había objetado que parece ser necesario "un título universitario" para entender la gestión de energía de los autos de este año. Mientras tanto, la F1 sigue de pretemporada en Bahréin, a semanas del campeonato con el reglamento técnico más 'rompedor' en doce temporadas.