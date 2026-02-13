“Vamos a tener un nivel de ocupación elevadísimo” dijo Scioli sobre el fin de semana de Carnaval

“Me he puesto al frente de mostrar los destinos turísticos nacionales para que las familias argentinas elijan nuestro país. Las cosas hay que trabajarlas”. “Argentina es un destino seguro y de calidad”, finalizó diciendo.

13 de Febrero de 2026 10:34hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, participó del “Forbes Summit: reinventando Mar del Plata”, un espacio de diálogo que propuso reflexionar en torno a una de las ciudades más vinculadas al turismo en la historia de la Argentina, poniendo el foco en la diversificación productiva.

En su panel, Scioli dialogó con Alex Milberg, director general de Forbes Argentina, a quien le aseguró que “lo que es bueno para Mar del Plata es bueno para el país” y resaltó la importancia de “tener una temporada lo más amplia posible” en la ciudad.

En tal sentido, el funcionario se refirió al potencial que viene de la mano del sector de cruceros internacionales: “Estoy absolutamente convencido de que Mar del Plata tiene todas las condiciones para conquistar al turismo internacional receptivo que está creciendo mediante la llegada de turistas de todo el mundo a nuestro país”. “Estoy hablando de miles y miles de turistas que desembarquen en la base naval, del impacto que va a tener esto en los cafés, la gastronomía, los comercios y en la generación de empleo local”.

En esa línea, Scioli también aseguró que “están las instalaciones y es un lugar único” para que los cruceros recalen en Mar del Plata, aunque “hay que garantizarles algunas condiciones en las que estamos trabajando”.

Además, el secretario nacional habló del próximo fin de semana largo de Carnaval: “vamos a tener un nivel de ocupación elevadísimo”, a lo que agregó que hay alta demanda en vuelos aéreos para los destinos nacionales en compañías como Jetsmart y Aerolíneas Argentinas. “En Purmamarca, dentro de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, hay 100 por ciento de ocupación; y también en Gualeguaychú”, puntualizó y sumó: “En Sierra de la Ventana, Buenos Aires, estuve inaugurando un hotel de la cadena Howard Johnson que también tiene un nivel de ocupación del 100 % para este fin de semana”.

Otro tema que tocó el funcionario fue el potencial que aportan al turismo las nuevas tecnologías. En este caso, explicó: “En la medida en que la IA continúe evolucionando, la industria del turismo puede hacer interesantes avances para el desarrollo del negocio. Desde la implementación de asistentes virtuales —como ya estamos haciendo desde el Inprotur para Visit Argentina— hasta la integración de tecnologías emergentes, que pueden llegar a la visualización de experiencias a través de la realidad inmersiva”.

Para cerrar su participación, Scioli afirmó: “Me he puesto al frente de mostrar los destinos turísticos nacionales para que las familias argentinas elijan nuestro país. Las cosas hay que trabajarlas”. “Argentina es un destino seguro y de calidad”, finalizó.

A partir de la mirada de líderes empresariales, referentes del sector público y actores claves de la región, el encuentro abordó los ejes que definirán la próxima etapa de crecimiento de la ciudad y su integración en una agenda nacional y global orientada a la competitividad, generación de empleo y calidad de vida. La propuesta fue pensar en Mar del Plata más allá del turismo y la estacionalidad, para lo cual se desarrollaron paneles vinculados con la industria, la pesca, los servicios, el desarrollo inmobiliario, la tecnología y la economía del conocimiento.

Entre los expositores se destacaron las presentaciones del intendente de Mar del Plata, Agustín Neme, quien reflexionó sobre el modo de reducir la estacionalidad en una ciudad con fuerte historia turística; de los directores ejecutivos de Cabrales y Naranja X, Martín Cabrales y Pablo Caputto, que analizaron la redefinición de las industrias; y la exposición del fundador de Lucciano’s, Christian Otero, junto a Rodolfo Parato, presidente del Torreón del Monje, que compartieron nuevas estrategias de negocios.

Forbes Argentina constituye un espacio profesional de debate e intercambio de experiencias, con más de 400 eventos producidos al año.



