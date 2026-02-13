Stihl, la marca de motosierras más vendida del mundo celebra su 100° aniversario

STIHL celebra 100 años de historia. Lo que comenzó en 1926 como el emprendimiento de Andreas Stihl en un pequeño taller de Stuttgart, hoy es un referente mundial en herramientas a batería y a gasolina para foresta, paisajismo, agricultura, construcción y uso doméstico.

13 de Febrero de 2026 08:09hs

A lo largo de un siglo, la compañía evolucionó desde sus orígenes en productos de combustión hacia una estrategia dual que combina tradición e innovación, con una fuerte apuesta por la tecnología a batería, sin dejar de invertir en motores a gasolina de alta calidad para usuarios profesionales y mercados globales.

El lema aniversario, “Creados para la Naturaleza. A tu lado desde 1926.”, resume ese legado: desarrollar herramientas que hagan más fácil el trabajo con y en la naturaleza, manteniendo el compromiso con la eficiencia, la seguridad y el cuidado del entorno.

Actualmente, uno de cada cuatro productos vendidos por STIHL es a batería, superando el 60% en mercados como Alemania y Suiza. La nueva planta en Oradea, Rumania, dedicada exclusivamente a esta tecnología para Europa, refuerza su liderazgo en el segmento.

Desde 1971, STIHL es la marca de motosierras más vendida del mundo. En 2024, el Grupo empleó a 19.732 personas y alcanzó ventas por €5,33 mil millones. Con presencia global, 44 subsidiarias y más de 52.000 tiendas especializadas, la compañía reafirma su compromiso de seguir innovando para los próximos 100 años.

Más información en: www.corporate.stihl.de