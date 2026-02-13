Se viene un Carnaval récord: la mejor ocupación hotelera de los últimos cinco años.

En el primer fin de semana largo del año, Buenos Aires alcanza una ocupación del 83%, convirtiéndose en el mejor registro de los feriados de Carnaval de los últimos 5 años.

13 de Febrero de 2026 10:31hs

Por Ricardo Seronero

En el marco del fin de semana largo de Carnaval, que será el primero del año, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires anunció que llegarán más de 119 mil visitantes nacionales e internacionales, consolidando el protagonismo del destino en una de las fechas más importantes para la actividad turística.

Con una amplia variedad de propuestas, la Ciudad contará durante los cuatro días con grandes eventos masivos, entre los que se destacan shows musicales, competencias deportivas y actividades culturales, que posicionan a Buenos Aires como una referencia en Latinoamérica en la organización de este tipo de encuentros.

“Este fin de semana largo representará un comienzo más que alentador para el movimiento turístico de nuestra Ciudad. El Carnaval es un acontecimiento de suma relevancia para nuestra actividad y es por eso que nos comprometimos, junto al sector privado, para generar una oferta variada y una infraestructura turística de calidad internacional”, sostuvo Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

Acerca de sus expectativas para este 2026, el funcionario añadió: “Estamos viviendo un comienzo de año que confirma que la Ciudad es un destino protagonista en estás fechas. Tenemos por delante un largo camino con un calendario robusto, con muchas oportunidades para que quienes nos visitan puedan seguir descubriendo a la ciudad más linda del mundo”.

Desde el Observatorio Turístico de la Ciudad adelantaron que la ocupación hotelera promedio rondará el 83%, convirtiéndose en el mejor registro de los fines de semana largos de Carnaval de los últimos cinco años. Además, aseguraron que la actividad dejará un impacto económico estimado de más de 40 mil millones de pesos. Estos números son el resultado de la oferta turística que la Ciudad pondrá a disposición para los visitantes que llegarán durante el fin de semana largo.

Buenos Aires vibra al ritmo de la música

Del 13 al 15, el cantante puertorriqueño Bad Bunny brindará tres shows en el estadio Más Monumental como parte de su Debí tirar más fotos World Tour (DtMF), que incluye diferentes puntos de Europa y Latinoamérica. El músico llegará al país para presentar el álbum que da nombre a la gira, luego de cantar en el entretiempo del SuperBowl, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

El viernes 14 y sábado 15, se llevará adelante en el Parque de la Ciudad la sexta edición de Ultra Buenos Aires, un evento que representa una experiencia con fuerte presencia argentina y sets en vivo. El encuentro contará con cuatro escenarios por los que pasarán reconocidos artistas de música electrónica nacional e internacional como Above & Beyond, Charlotte de Witte y Steve Angello, entre muchos otros.

Sin Bandera celebra sus 25 años de trayectoria con dos fechas, el 13 y 14 de febrero en el Movistar Arena. El dúo, integrado por Leonel García y Noel Schajris, promete un concierto inolvidable, recorriendo clásicos como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Mientes tan bien” y “Suelta mi mano”, junto con nuevas canciones de su próximo álbum.

Tenis y deportes extremos en la Ciudad

Entre el 7 y el 15 de febrero, la Ciudad es escenario del primer gran evento deportivo del año. El Argentina Open trae al Lawn Tennis Club a algunas de las figuras internacionales más importantes del deporte, como Lorenzo Musett, Joao Fonseca y Daniel Altmaier. Además, forman parte de la competencia los argentinos Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli, entre otros, que juegan en condición de local y contarán con el empuje de su gente.

En el marco del programa Buenos Aires Extremo, en el Parque Deportivo Costanera Norte se desarrollará Summer Jam, un evento que combina cultura urbana, deporte y música en una edición nocturna y gratuita. El encuentro será el lunes 16 desde las 18 hs y contará con demostraciones de Skate, BMX y Basket 3x3; además de la presencia de diferentes DJs, dando forma a un festival único en la Ciudad.

La oferta cultural, siempre presente en Buenos Aires

Durante todo febrero, se desarrollará el programa Carnaval porteño, que tendrá un despliegue especial los cuatro días del fin de semana largo. La propuesta se extiende desde el sábado 14 al martes 17 con corsos programados en diferentes barrios, como Boedo, Pompeya, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza; aunque el desfile central será el domingo 15 y lunes 16 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

El fin de semana largo coincide con uno de los eventos más importantes del año: el Año Nuevo Chino. Esta propuesta cultural se celebrará del 14 al 17 en varios puntos de la Ciudad, pero con epicentro en el Barrio Chino, que se transformará en un gran escenario a cielo abierto. El momento central se vivirá el lunes 16, cuando se despida al Año de la Serpiente y se dé la bienvenida oficial al Año del Caballo, que comenzará a la medianoche del martes 17.

En el marco del programa Corrientes no descansa, el sábado, de 21 a 3 de la madrugada, en la Avenida Corrientes, entre Callao y el Obelisco, habrá atracciones para todos los gustos: un show de tango, música electrónica, proyecciones de cine al

aire libre y comercios de todo tipo que extenderán sus horarios y ofrecerán descuentos exclusivos.

Además, para celebrar el Día de los Enamorados, sobre Corrientes habrá diferentes activaciones románticas pensadas para el encuentro y el disfrute en el espacio público. Desde las 22:30 hs, habrá espacios para tomarse fotos, música en vivo y una pista de baile.

Los imperdibles de la Ciudad

Como en cada fin de semana largo, los visitantes podrán disfrutar de las propuestas tradicionales de la Ciudad, como los paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla viajes, que unen Puerto Madero con La Boca. Es un recorrido durante el cual los viajeros no sólo reciben información acerca de la naturaleza y la historia de la Ciudad, sino que también obtienen vistas imperdibles desde el río.

Es una de las opciones más atractivas para llegar al barrio más pintoresco de la Ciudad y transitar la emblemática Calle Museo Caminito, que con sus conventillos de chapa pintados de distintos colores es también un museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud.

Además, estará operativo el Bus Turístico, una opción ideal para recorrer los atractivos más emblemáticos de la Ciudad con una vista panorámica inigualable. La frecuencia es de 15 (bus amarillo) y 30 minutos (bus rojo) y tienen la modalidad hop-on hop-off, que permite que los viajeros desciendan y vuelvan a subir tantas veces como deseen en cualquiera de las paradas que forman parte de los circuitos durante 24 o 48 h según el ticket adquirido, para disfrutar de los atractivos turísticos que ofrece la Ciudad en sus distintos puntos.

La ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, conozcan sus 380 librerías y recorran sus 150 museos, además de disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.

