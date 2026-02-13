Malas noticias: cayó más de 10% la faena y la producción de carne bovina

Durante enero de este año la faena bovina, así como también la producción de carne, registraron caídas importantes.

A poco más de una semana de conocerse el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina que, entre otras cosas, ampliaría el cupo de 20.000 a 100.000 toneladas las ventas de carne vacuna al país del norte sin aranceles; los números de enero no son alentadores para la cadena de ganados y carnes de nuestro país.

Pensando en el equilibrio entre exportaciones y consumo doméstico, es imperioso que la Argentina comience a producir más carne para que no haya un fuerte ajuste de precios a nivel local o algún que otro problema entre oferta y demanda.

En este sentido, el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) no ofrece buenas noticias pues cayó la faena y la producción en enero de este año.

Claro está que esta situación puede circunscribirse a una cuestión estacional de la ganadería argentina, donde los precios de la hacienda continúan en alza. Pero así como lo que compra China no es un problema para el mercado local, ya que no son los mismos cortes; el extra a Estados Unidos sí representa una posible puja entre lo que comemos los argentinos y lo que comen los estadounideses.

Con el poder adquisitivo destruido del trabajador argentino y las diferencias abismales que hay con el poder de compra de los norteamericanos, si la Argentina no aumenta su producción de carne, seguramente habrá conflicto con los precios de la carne vacuna en las carnicerías argentinas durante 2026.

Yendo a los datos del Consorcio, la faena del primer mes del año 2026 se ubicó en aproximadamente 1,014 millones de cabezas de ganado bovino procesadas. Esto implica una caída mensual del 10,4% con respecto a diciembre del año 2025, equivale a unos 118,1 mil animales.

Pero además también demuestra una baja del 11,8% con respecto al mes de enero de 2025, que equivale a cerca de 136,2 mil cabezas. Ajustado por la cantidad de días hábiles del mes, que fueron 21, se produjo una caída del 14,7% con respecto a los 20 días hábiles de diciembre.

En cuanto a la producción de carne bovina obtenida en enero de 2026 resultó cercana a las 239,1 mil toneladas equivalente res con hueso, que implica una caída del 8,1 respecto al mes de diciembre del año pasado; y una caída del 10% en relación al mes de enero del año 2025.

El peso promedio de las carcasas bovinas podría ser una buena forma de aumentar la producción manteniendo la faena, pero aún con las subas de enero (235,7 kilogramos, +2,6% vs. diciembre y +2,1% vs. enero), parece que la industria frigorífica argentina aún está lejos de lograr ese balance.

