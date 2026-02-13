La sobreoferta global de leche impacta en los precios argentinos

La producción global creció 2,25% en 2025 y Argentina lideró con un alza de 9,7%. Pero la oferta superó a la demanda y los precios locales aumentaron por debajo de la inflación

13 de Febrero de 2026 12:34hs

El mercado lácteo mundial cerró 2025 con un crecimiento productivo significativo, pero esa mayor disponibilidad de leche no encontró una demanda capaz de absorberla. Como resultado, los precios tienden a sostenerse debido a la mayor competencia entre vendedores.

Según el relevamiento del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el grupo de países y bloques responsables de más del 55% de la producción mundial registró en enero-diciembre de 2025 una suba interanual acumulada de 2,25%. En este escenario, la Argentina fue uno de los países con mayor crecimiento, con un incremento de 9,7%.

Dentro del bloque de los grandes exportadores habituales de lácteos (Unión Europea, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Argentina y Uruguay) la producción creció un 2,1% interanual. Sin embargo, el crecimiento de la demanda mundial de lácteos difícilmente sostenga aumentos de producción superiores a 1,5% anual en los principales exportadores.

El comercio internacional de lácteos, descontando el intra Unión Europea, representa apenas entre 11% y 12% de la producción mundial, estimada en unos 815.000 millones de litros para 2025. En este contexto, un aumento de 2% en la producción global implica sumar aproximadamente 17.000 millones de litros adicionales. Si ese volumen no se absorbe en los mercados internos, pasa a presionar sobre un comercio relativamente pequeño, generando un exceso de oferta que impacta directamente en los precios internacionales.

Con una oferta ampliamente abastecida, una demanda entre normal y decreciente, y una leve recuperación de las compras chinas luego de la reducción en 2024, los precios de las principales commodities lácteas registraron caídas cercanas al -20% hacia el cierre del año.

De acuerdo con el informe de OCLA sobre precios al mes de enero de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba mensual de 2,9% y una variación interanual de 32,4%. Mientras que en alimentos y bebidas no alcohólicas, el incremento fue de 4,7% mensual y 35,9% interanual, en el rubro "leche, productos lácteos y huevos" en GBA mostró una suba de apenas 0,9% mensual y 19,3% interanual.

En una canasta específica de lácteos relevada por INDEC en GBA, la variación intermensual ponderada fue de 2,0% y la interanual de 20,4%. En términos reales, los lácteos aumentaron en promedio alrededor de 18% interanual, por debajo de la inflación general, del rubro alimentos y del movimiento del dólar oficial.

El 2026 comienza con un contexto de mayor producción global y una demanda que no acelera al mismo ritmo. En el caso de la Argentina, que logró una fuerte recuperación productiva en 2025, el desafío será sostener márgenes en un entorno donde la competencia se intensifica y el mercado no registra subas significativas.

Fuente: Revista Chacra