El juicio a 'La Toretto' comenzará el 2 de noviembre

Felicitas Alvite enfrenta la acusación de homicidio simple con dolo eventual tras embestir con su automóvil la motocicleta de Walter Armand en la esquina de 13 y 532 de La Plata, en abril de 2024.

13 de Febrero de 2026 13:14hs

El Tribunal Oral Criminal II de La Plata fijó para el 2 de noviembre de 2026 el inicio del debate oral contra Felicitas Alvite, joven conocida en redes sociales como "La Toretto de La Plata". El juicio, que se extenderá en principio durante tres jornadas —2, 3 y 6 de noviembre—, constituye la etapa final de un proceso iniciado hace casi dos años por el atropellamiento fatal de Walter Armand, un músico de 35 años que murió mientras se dirigía a su trabajo en la madrugada del 12 de abril de 2024.



Alvite enfrenta la acusación de homicidio simple con dolo eventual tras embestir con su automóvil la motocicleta de Armand en la esquina de 13 y 532 de La Plata. Las cámaras de seguridad registraron que circulaba a alta velocidad junto a otro vehículo, conducido por su amiga Valentina Velázquez, ignorando semáforos en rojo en lo que la investigación califica como una presunta picada ilegal. La fiscalía sostiene que Alvite asumió el riesgo de causar un daño grave al tercerizar su seguridad vial en función de su imprudencia extrema.



En una audiencia preliminar realizada este viernes en los Tribunales penales platenses, participaron la imputada, familiares de la víctima y las partes procesales para acordar las pruebas que se presentarán durante el debate. La defensa intenta restringir el universo probatorio recolectado, mientras que la fiscalía y la querella buscan incorporar la mayor cantidad de elementos disponibles. Este enfrentamiento anticipa una disputa técnica en torno a la reconstrucción de los hechos y la valoración de las evidencias.



El eje central del juicio girará en torno a determinar si Alvite actuó con dolo eventual, es decir, si previó la posibilidad de causar un daño letal al conducir de manera temeraria y aun así prosiguió con su acción. De no acreditarse este elemento subjetivo, la causa podría derivar hacia un homicidio culposo, figura que conlleva una pena sensiblemente menor. La resolución de este punto definirá no solo el destino procesal de la acusada, sino también el precedente que el caso dejará en materia de responsabilidad vial y siniestros fatales vinculados a competencias ilegales.