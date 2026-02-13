Carnavales en La Pampa: Trenel, Anguil y Winifreda anunciaron sus propuestas

Se presentaron las distintas ideas en las organizaciones de carnavales, comparsas y carrozas, que desfilarán por las diferentes localidades. Además, se anunciaron shows musicales y ofertas turísticas en cada una de ellas. El secretario Echeveste, indicó que "siempre decimos que el carnaval es alegría, una construcción y una expresión, pero también para nosotros es una gran oportunidad para que en esos días puedan conocer diferentes puntos atractivos de las distintas localidades anfitrionas que convocan a estas fiestas".

13 de Febrero de 2026 10:26hs

Por Ricardo Seronero

El evento se realizó en la Secretaría de Turismo de La Pampa y fue encabezado por el secretario de Turismo, Saúl Echeveste, junto a diversas autoridades del organismo y los distintos jefes comunales de Trenel, Anguil y Winifreda.

Echeveste, indicó que "vamos a presentar lo que son los carnavales que tendrán lugar este próximo fin de semana extendido por el Feriado Nacional de Carnavales, en las localidades de Trenel, Anguil y Winifreda. Siempre decimos que el carnaval es alegría, una construcción y una expresión, pero también para nosotros es una gran oportunidad para que en esos días puedan conocer diferentes puntos atractivos de las distintas localidades anfitrionas que convocan a estas fiestas. Desde la Secretaría de Turismo resaltamos y destacamos la iniciativa de las distintas instituciones y grupos que intervienen en la organización, en conjunto con los municipios, que llevan adelante en tiempos difíciles los distintos carnavales y festivales populares para toda la comunidad. Así que invita a todos los pampeanos y pampeanas como así también a los visitantes a que puedan disfrutar de los carnavales en La Pampa”.

El histórico "Auriazul"

Horacio Lorenzo, jefe comunal de Trenel se refirió a los Carnavales Auriazules que tendrán lugar el próximo 21 de febrero y son organizados por el Club All Boys de Trenel, y destacó que "como intendente, es un orgullo que se continúa con los carnavales. Desde pequeño colaboré siempre con mis viejos y conozco a toda la gente que ha trabajado. Es un sacrificio enorme, no solo para la comisión, sino la parte organizativa. Hay que estar las noches de festejos, hay que estar ahí trabajando con mucha responsabilidad también. Es una expresión, creo yo, cultural porque se manifiestan distintas murgas, carrozas y comparsas, donde cada cual expresa su arte a su manera”, continuó.

“Creo que el carnaval es sinónimo de diversión que tanto falta hacen estos días, y para mí en Trenel va a seguir siendo la capital del carnaval en La Pampa, desde chicos hemos visto los mejores corsos, las mejores carrozas y grupos de trabajo y todo hecho a pulmón, trabajaban por el club y por el pueblo. Por eso que para mí internamente, que soy mayor, la capital del carnaval en La Pampa es Trenel”, concluyó.

En Anguil

La intendenta de Anguil, Daniela Fernández, destacó la organización de los carnavales en las localidades de la mano del Centro Cultural Ida y Vuelta. "El carnaval lleva ocho años que lo organiza el Centro Cultural Ida y Vuelta, es un espacio que sintetiza muy bien esto de lo que queremos ser, lo que somos, pero también lo que elegimos ser todos los días, que es una comunidad que se fortalece en sus vínculos y fortalece la representación de sus raíces, de lo que somos como comunidad.

Ida y Vuelta es un lugar sumamente cálido que tiene un montón de propuestas durante todo el año y en febrero lleva adelante los carnavales.

Desde la gestión municipal las puertas siempre están abiertas, a veces ni siquiera necesitamos las puertas abiertas del municipio, porque nos encontramos en la calle, en los talleres y en cada propuesta porque compartimos y sentimos de la misma manera. Además, todas las organizaciones, fundaciones, comisiones y grupos que quieran llevar adelante actividades son bienvenidas como así también toda propuesta que nos haga vivir cada vez más unidos como comunidad.

En Winifreda

El viceintendente de Winifreda, Franco Prado, se refirió al desarrollo de los carnavales en la localidad, y aprovechó para agradecer a la Secretaría de Turismo "por apoyar estos eventos. Estamos organizando un carnaval para el sábado 14, donde vamos a tener una comparsa de 40 personas provenientes de Lincoln, provincia de Buenos Aires.

Además, va a haber un grupo de folclore carnavalero y después la participación de un DJ. El carnaval va a tener lugar en la plaza.

También vamos a estar aprovechando el Parque Acuático donde se va a realizar una presentación de esta comparsa que saldrá desde el Parque Acuático. Esperemos que también nos visiten ahí y que aprovechen las instalaciones de Winifreda, tenemos varias alternativas para todos, no solamente que nos acompañe esta noche, sino que pasen el resto del día, tenemos una amplia zona turística que favorece, creo que a la región”, concluyó.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590