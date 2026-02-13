Carnaval de reservas: Córdoba anticipa una excelente ocupación

“Los niveles de reservas que estamos viendo son muy altos en casi toda la provincia. La tendencia indica que vamos a llegar a ocupaciones plenas en muchos destinos, con un movimiento turístico que podría rondar los 400 mil visitantes. Córdoba vuelve a mostrar su fortaleza como destino para los fines de semana largos, con propuestas para todos los públicos”, señaló Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

13 de Febrero de 2026 13:32hs

Por Ricardo Seronero

La provincia de Córdoba se prepara para un fin de semana largo de Carnaval con muy altos niveles de reservas en la mayoría de los destinos turísticos, según los datos enviados por los distintos municipios. Los promedios provinciales ya rondan el 90% de ocupación y la tendencia es a crecer durante el fin de semana.

En el Valle de Punilla, los principales destinos muestran registros muy elevados: Capilla del Monte y La Cumbre alcanzan el 95% de reservas, La Falda se ubica en torno al 90%, Villa Giardino supera el 92% y Tanti ronda el 88%. En tanto, Villa Santa Cruz del Lago ya se encuentra al 100%, mientras que Villa Carlos Paz presenta una ocupación del 90% en general y del 98% en alojamientos categorizados, traccionada por la agenda de eventos y su posición como principal destino urbano-turístico del valle.

En el Valle de Calamuchita, la ocupación también anticipa picos de lleno total: Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita registran alrededor del 95%, Potrero de Garay promedia el 90%, Almafuerte supera el 94% y Villa Yacanto ya alcanzó el 100%.

Estos números reflejan el impacto de la programación cultural y gastronómica del fin de semana, con propuestas de alta convocatoria en todo el valle.

En Traslasierra, el panorama es igualmente auspicioso: Nono se ubica en torno al 95%, Las Rabonas alcanza el 98%, Mina Clavero promedia el 90% y San Javier y Yacanto ronda el 85%. En tanto, en Paravachasca, Alta Gracia registra un 75% de reservas.

“Los niveles de reservas que estamos viendo son muy altos en casi toda la provincia. La tendencia indica que vamos a llegar a ocupaciones plenas en muchos destinos, con un movimiento turístico que podría rondar los 400 mil visitantes. Córdoba vuelve a mostrar su fortaleza como destino para los fines de semana largos, con propuestas para todos los públicos”, señaló Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Agenda de eventos que impulsa la demanda turística

El alto nivel de reservas previsto para el fin de semana largo de Carnaval se explica, en gran medida, por la amplia agenda de fiestas populares, carnavales y grandes eventos que se desplegarán en todo el territorio de Córdoba. Durante esos días se desarrollarán celebraciones tradicionales como la Fiesta de la Tradicional Familia Piemontesa en Luque, la Peatonal de la Cerveza en Bialet Massé, los Carnavales en Villa Santa Rosa, el Festival Nacional del Canto y la Poesía en Villa de María, la Sommerfest en Villa General Belgrano, los Carnavales Dolorenses en Villa Dolores, las celebraciones en la región de Ansenuza y propuestas gastronómicas y culturales en localidades como Las Rabonas, Agua de Oro, Cintra, Charras, Los Hornillos y San Carlos Minas, entre otras.

El gran atractivo del fin de semana será una nueva edición de Cosquín Rock, que se realizará el 14 y 15 de febrero en el aeródromo de Santa María de Punilla, consolidando a Córdoba como epicentro de los grandes eventos musicales del país y generando un fuerte impacto en la ocupación hotelera de Punilla y zonas aledañas.

Con esta combinación de altos niveles de reservas, proyección de afluencia turística y una agenda diversa de eventos, Córdoba se encamina a vivir un fin de semana largo de Carnaval con ocupación récord, reforzando su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos del país para estas vacaciones estivales.



