El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, efeméride instituida por la UNESCO en 2011 para subrayar el valor de este medio en la sociedad global. La Asamblea General de las Naciones Unidas respaldó posteriormente esta iniciativa, que coincide simbólicamente con el aniversario de la creación de la Radio de las Naciones Unidas en 1946. La fecha busca visibilizar el rol perdurable de la radio como herramienta de conexión en un mundo cada vez más digitalizado.



La radio destaca por su accesibilidad y su capacidad de llegar a audiencias diversas sin exigir infraestructura tecnológica compleja. Un simple receptor basta para acceder a contenidos informativos, culturales, educativos o de entretenimiento. Esta simplicidad operativa la convierte en un medio democratizador, capaz de trascender barreras económicas, geográficas y generacionales que limitan el acceso a otras plataformas comunicacionales.



Su relevancia se acentúa en contextos de vulnerabilidad. En zonas rurales, regiones aisladas o territorios afectados por catástrofes, la radio suele ser el único canal efectivo para difundir alertas, instrucciones de emergencia y actualizaciones críticas. Su funcionamiento autónomo, independiente de redes eléctricas estables o conectividad digital, garantiza continuidad informativa incluso cuando otros sistemas colapsan.



Más allá de su utilidad práctica, la radio cumple una función social fundamental al promover la libertad de expresión y el pluralismo. A través de emisoras comunitarias, públicas y privadas, da voz a sectores marginados y facilita el debate ciudadano. La ONU reconoce su aporte al fortalecimiento democrático mediante el intercambio de ideas y la valorización de identidades culturales diversas, consolidándola como un pilar insustituible en el ecosistema comunicacional contemporáneo.

En la Argentina, la celebración a la radio es el El 27 de agosto. Ese día pero de 1920 Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica dieron inicio a la radiofonía argentina cuando transmitieron la ópera Parsifal, de Richard Wagner, desde la terraza del Teatro Coliseo. Este día tiene un valor más fuerte para los argentinos.

Siempre es una buena excusa para escuchar radio, incluso en sus nuevos formatos. Y celebrarla.

