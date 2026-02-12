Un sismo de 6,1 grados producido en Chile se sintió fuerte en Mendoza y San Juan

El movimiento hizo vibrar ventanas, lámparas, piletas y peceras en San Juan y Mendoza. Edificios públicos activaron protocolos. Usuarios de La Rioja, Catamarca, San Luis y Córdoba reportaron en redes sociales que también se sintió el temblor allí.

12 de Febrero de 2026 12:53hs

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió la región de Coquimbo, en Chile, este jueves por la mañana. El temblor también se sintió en Mendoza y San Juan, en Argentina. Ocurrió a las 10:34 y duró 50 segundos.

El epicentro se localizó en el Norte Chico chileno, con profundidad de 54 kilómetros. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile y el Inpres confirmaron los datos. Las autoridades chilenas descartaron alerta de tsunami.

En Argentina, el movimiento hizo vibrar ventanas, lámparas, piletas y peceras en San Juan y Mendoza. Edificios públicos activaron protocolos: empleados de la Casa de Gobierno, la Universidad de Cuyo, Cultura y la Municipalidad de Mendoza evacuaron a las calles. Usuarios de La Rioja, Catamarca, San Luis y Córdoba reportaron percepciones en redes sociales.

Defensa Civil de Mendoza recordó la importancia de la prevención. Recomendaron planes familiares, mochilas de emergencia con agua, alimentos y linterna, además de primeros auxilios y cierre de servicios. Mantener la calma reduce riesgos en sismos.