Sin techo: el girasol lidera el presente agroindustrial argentino

La oleaginosa no solo lidera el crecimiento exportador argentino, sino que además proyecta una cosecha récord de 6,2 millones de toneladas.

12 de Febrero de 2026 12:58hs

Si comparamos los cuatro cultivos más importantes de la Argentina, maíz, soja, trigo y girasol; por obvias razones éste último fue el más relegado en las últimas décadas. No solo por superficie sembrada, sino también por su peso específico en la economía argentina.

Sin embargo, desde la expansión de la chicharrita y el impacto del Spiroplasma sobre la producción de maíz de la campaña 2023/24, el girasol se consolidó como una alternativa más que rentable y volvió a zonas donde se había olvidado.

Si a esto le sumamos que los precios internacionales continúan en sus picos máximos, desde la pandemia de 2020 y aún más, desde la incursión bélica de Rusia en tierras de Ucrania (los dos principales productores de girasol y aceite de girasol del mundo), está claro que la oleaginosa no es cosa del momento, sino del futuro.

¿Algo más? Obvio. Con el temita de la propiedad intelectual y el uso propio, las inversiones en variedades de soja no fueron una prioridad para los semilleros. El maíz, siendo un híbrido, acaparó los esfuerzos de desarrollo. En menor lugar quedaron el trigo y la cebada.

Pero el girasol siguió siendo foco de inversiones, pese a no acaparar una gran "interés" productivo. Eso generó una especie de desfasaje entre oferta y demanda. La industria tenía disponibles variedades muy buenas que los productores aún no habían captado en su totalidad.

Pero el empujón de la chicharrita, sumado al clima, la resiliencia que tiene el girasol a la falta de agua y la puesta a punto de los productores argentinos en apenas unas campañas, no solo generó una siembra récord, sino que también impactó en: rendimientos récord, procesamiento récord, exportaciones récord y todos chochos.

En este sentido, la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) destacó la extraordinaria performance del complejo girasolero, que en 2025 se consolidó como el de mayor crecimiento exportador de toda la agroindustria, con un salto interanual del 49,6% en las ventas externas, totalizando 2.174,5 millones de dólares.

"Este dinamismo se ve reforzado por una campaña local con rendimientos históricos y un mercado internacional marcado por una escasez que impulsa los precios locales", explicaron desde la Asociación.

Debido a los excelentes resultados en el norte y las lluvias recientes en la región pampeana, las perspectivas productivas han mejorado significativamente:

* Proyección de Cosecha: Se aumentó la estimación nacional en 400.000 toneladas, ubicándola en 6,2 millones de toneladas.

* Rendimientos Históricos: El rinde medio nacional actual de 2280 kg/ha es 140 kg/ha superior al récord histórico registrado a la misma fecha en la campaña pasada.

* Avance de Campaña: Ya se ha recolectado el 27,9% del área apta, lo que representa unas 1,70 millones de toneladas obtenidas.

* Desempeño Regional: Destacan los rindes del Centro-Norte de Córdoba (2960 kg/ha) y el Núcleo Norte (2870 kg/ha).

El informe de ASAGIR además señala la oportunidad internacional para el girasol argentino que, como si fuera poco, es el principal proveedor del mundo del hemisferio sur, o sea, contra estación al resto de la demanda del hemisferio norte.

El escenario internacional presenta una oportunidad estratégica para el país frente a la caída de la oferta de sus competidores:

* Faltante Crítico: La relación stocks/consumo de girasol bajó al 5,8%, evidenciando una escasez extrema a nivel mundial.

* Retroceso de Competidores: La participación de Ucrania en el comercio mundial caería al 32,6% , mientras que Argentina incrementaría su presencia hasta el 11,9%.

* Mercado de Aceites: La relación stocks/consumo para el aceite de girasol se redujo del 13,9% al 11,8%.

Esto llevó a una inevitable firmeza en los precios internacionales y locales. El valor del aceite de girasol (FOB) subió de 1.109 u$s/tn en julio a 1.318 u$s/tn en febrero, un crecimiento del 18,8%.

Fuente: Revista Chacra