Scioli evaluó el potencial de la industria de cruceros con empresarios del sector

Los representantes presentaron un informe con balances y proyecciones de una actividad con buenas perspectivas de crecimiento en las costas argentinas.

12 de Febrero de 2026 13:45hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, mantuvo una reunión con directivos de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por su sigla en inglés) y ejecutivos del sector para conversar sobre el potencial de la industria de cruceros en la Argentina.

El funcionario nacional destacó en el encuentro el valor turístico que posee el puerto de Mar del Plata como destino potencial de las mencionadas embarcaciones marítimas internacionales.

Por su parte, los representantes de CLIA hicieron entrega de un informe con datos de impacto económico relativos a los años 2024-2025 cuyos números reflejan un gran potencial de crecimiento y competitividad entre los actores del sector.

De los aspectos a subrayar del documento, surge que los cruceros produjeron casi 22 mil puestos de trabajo, directos e indirectos, y que la industria genera 374,2 millones de dólares de impacto directo, indirecto e inducido sobre la economía, lo que representa un beneficio de 5 dólares por cada uno invertido de manera inicial en la industria.

Desde CLIA también se indicó que, durante 2024, en los mercados de Sudamérica hubo alrededor de 1,1 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento de 8 % respecto de 2023. Además, se proyecta que para 2028 se atenderán más de 41 millones de pasajeros al año en total.

En la reunión también participaron: Marco Ferraz, presidente ejecutivo de CLIA; Niels Wammen-Jensen, vicepresidente ejecutivo de Regiones Internacionales de CLIA; y Juan Pablo Maglier, CEO y fundador de Agenda Pública Consulting Group.



