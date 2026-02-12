Por falta de financiamiento, "con el Régimen Penal Juvenil va a pasar lo mismo que pasó con la Ley de Salud Mental"

"No estoy de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad en tanto no se garantice toda la infraestructura, personal especializado, los juzgados. Esta ley entrará en vigencia en 180 días y va a pasar lo mismo que con la Ley de Salud Mental. Hay que darles doble escolaridad a los chicos desde los cuatro años y sacarlos de hábitats que les hacen muy mal. No están diciendo de dónde van a sacar la plata para financiar esta reforma", enumeró Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica.

12 de Febrero de 2026 11:35hs

