“Mar del Plata no es solo una ciudad, es un sentimiento”

Así lo aseguró Scioli, quien formó parte del acto para conmemorar un nuevo año de la perla del Atlántico. También participó del acto aniversario el presidente del EMTuryC, Diego Juárez.

12 de Febrero de 2026 13:51hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, participó del acto oficial del 152° aniversario de Mar del Plata, que fue presidido por el intendente Agustín Neme y que se realizó en homenaje al fundador de la ciudad, Patricio Peralta Ramos.

Scioli dijo sobre Mar del Plata que "no es solo una ciudad, es un sentimiento". Aseguró que es "uno de los grandes motores del turismo del país, generando trabajo, movimiento y oportunidades para millones de argentinos". "Ahora vamos en busca de más turismo internacional para la ciudad", agregó.

Por su parte, Neme expresó: "Creo que si estamos un poquito más unidos no tenemos límites". "Vivimos en la ciudad más hermosa del mundo, es una ciudad increíble", destacó.

El homenaje celebrado fue el puntapié para una jornada de actividades y festejos que se prolongarán a lo largo del día e incluyen espectáculos musicales, gastronómicos y un festival de café.

Ayer por la noche, Scioli asistió en la misma localidad a la gala de los Premios Estrella de Mar 2026, una ceremonia organizada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura del Municipio de General Pueyrredón (EMTuryC), en la que son reconocidas las mejores producciones de la temporada de verano.

También participaron del acto aniversario de la ciudad el presidente del EMTuryC, Diego Juárez; la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone; el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt; y el obispo de la Diócesis de Mar del Plata, monseñor Ernesto Giobbando.



