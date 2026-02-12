El Gobierno de Trump anunció el retiro del ICE, tras las razzias multitudinarias en Minnesota

Hubo más de cuatro mil arrestos, dos personas asesinadas por la fuerza parapolicial de Trump e innumerables testimonios de abusos contra extranjeros y contra ciudadanos estadounidenses.

12 de Febrero de 2026 12:42hs

Tom Homan, definido como 'el zar de la frontera', por el presidente Donald Trump, anunció el fin del despliegue de brigadas migratorias del ICE en Minnesota. Esta operación generó semanas de protestas y causó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales. Homan hizo el anuncio en una rueda de prensa.

El presidente Trump respaldó la propuesta de Homan para concluir esta operación de refuerzo. Minnesota deja de ser un estado santuario para delincuentes, según el delegado migratorio de la Casa Blanca. Los esfuerzos federales redujeron significativamente esa condición.

Las autoridades federales reportan más de 4.000 arrestos de extranjeros ilegales criminales durante el despliegue. Sin embargo, las acciones provocaron fuerte oposición, protestas y disturbios. Críticas por arbitrariedad incluyeron detenciones de niños y residentes legales. Y muchos de los efectivos del ICE han sido identificados por crímenes atroces incluso contra menores de edad previos a su ingreso al cuerpo parapolicial.

Las muertes de Renée Good y Alex Pretti por disparos de agentes marcaron un punto de inflexión en las tensiones de 2026 en Minneapolis y el estado. La Casa Blanca culpó a autoridades locales por incitar disturbios, pero Trump envió a Homan para desescalar. Este asumió el control a finales de enero con operaciones selectivas, y reemplazó al comandante Greg Bovino.