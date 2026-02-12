Diego Guelar: "Creo que el acuerdo con la Unión Europea va a ser aprobado, no hay duda de su legalidad"

El ex embajador en EEUU y China resaltó que hay un gran debate en Europa por "las relaciones de libre comercio. La resistencia del sector agrícola (está) basada en falta de información. Nosotros estamos sobredemandados por China, India y muchos otros países", explicó. Guelar destacó que, con este acuerdo entre los dos bloques económicos, "Argentina va a poder vender de forma inmediata y la UE tiene todo un período de adaptación. Tenemos un gran problema (de importaciones) con China por no haber pactado un acuerdo similar".

12 de Febrero de 2026 08:33hs

