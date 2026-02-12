Desentrañan cómo fue el mestizaje (genético y cultural) que originó a los europeos modernos

La mezcla genética ocurrió casi solo a través de mujeres agricultoras que se unieron a grupos de cazadores-recolectores, cambiando completamente la población europea entre entre 4.500 y 2.500 antes de Cristo.

12 de Febrero de 2026 11:09hs

Un equipo internacional de genetistas y arqueólogos publica en Nature un estudio de ADN antiguo que cuestiona la cronología de la transición neolítica en el centro de Europa. Los investigadores analizaron genomas completos de individuos que vivieron entre el 8500 y el 1700 a.C. en Bélgica, Alemania y Países Bajos. El trabajo reconstruye movimientos poblacionales y mezclas genéticas durante un período clave de la prehistoria.

Tres componentes ancestrales confluyeron en Europa: cazadores-recolectores locales, agricultores del Próximo Oriente y pastores esteparios de Rusia. Estos formaron la base genética del europeo moderno. Sin embargo, en Países Bajos y Bélgica el proceso difirió del resto del continente.

En la mayor parte de Europa, los agricultores llegaron alrededor del 4500 a.C. y reemplazaron rápidamente a las poblaciones locales. En esta región, la ascendencia cazadora-recolectora persistió hasta el 2500 a.C. Las comunidades autóctonas adoptaron innovaciones agrícolas sin perder su base genética ni su modo de vida tradicional. De este modo, se determina que no hubo un 'avasallamiento' de una cultura sobre otra, sino una muy paulatina integración cultural que duró dos milenios.

La mezcla genética ocurrió casi solo a través de mujeres agricultoras que se unieron a grupos de cazadores-recolectores. Estas mujeres aportaron genes neolíticos y conocimientos en cultivo y domesticación. Así surgió un flujo génico unidireccional que facilitó alianzas matrimoniales y transferencia cultural.

John Stewart, paleoecólogo de la Universidad de Bournemouth, esperaba una ruptura clara entre poblaciones antiguas y agrícolas. Los análisis en zonas bajas y corredores fluviales mostraron una transición lenta. Él compara el fenómeno con un "Waterworld" donde el tiempo se detuvo por dos milenios.

Maria Pala, de la Universidad de Huddersfield, destaca el rol de las mujeres en la difusión tecnológica. Su incorporación estabilizó las poblaciones locales y evitó su desaparición. Los estudios de ADN antiguo revelan así capas inesperadas en regiones bien investigadas.

El paisaje de humedales y costas ofrecía recursos abundantes que amortiguaron la necesidad de cambio. Los cazadores-recolectores seleccionaron elementos neolíticos ventajosos. La adopción agrícola resultó un proceso complejo de resistencias, adaptaciones e intercambios influido por el ambiente y decisiones sociales.