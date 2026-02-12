"Ante nuestra falta de propuesta alternativa, la gente termina apoyando una propuesta que no es buena para los trabajadores"

"Esta reforma laboral va a generar una precarización laboral aún mayor. Y no creo que sume mucho empleo registrado. Es necesaria una reforma laboral por todos los cambios tecnológicos irreversibles que hubo en los últimos diez años. Soy muy crítica de nuestra falta de propuesta alternativa dentro del peronismo (para esta reforma laboral). Lamentablemente, hoy el peronismo está sin conducción y con una crisis de representación. El sindicalismo también está comprometido en este sentido. Y el peronismo le dejó todo servido a Milei", resumió Carolina Moisés, senadora por Jujuy del bloque Convicción Federal.

12 de Febrero de 2026 09:15hs

