Una camioneta de alta gama perdió el control y terminó colgada de una reja

11 de Febrero de 2026 12:08hs

Una camioneta de alta gama despistó en el barrio General Mosconi de Comodoro Rivadavia y quedó colgada en la reja de una vivienda. El incidente ocurrió el martes por la tarde en la intersección de Lisandro de la Torre y Federicci, en Isidro Labrador. Fuentes policiales confirmaron que no hubo heridos graves.

El conductor, que viajaba solo, perdió el control del vehículo. Impactó contra el cordón, realizó una maniobra brusca y elevó la camioneta hasta incrustarla en posición vertical sobre el enrejado perimetral. Él salió por sus propios medios ante la sorpresa de los vecinos.

Una vecina relató el estruendo como un ruido seco, similar a una explosión. Se asomó y no comprendió cómo el vehículo llegó tan alto. Efectivos de la Policía de Chubut y Tránsito acudieron al lugar con una grúa especializada para removerlo, dada su inestabilidad.

Las hipótesis iniciales señalan una falla en el sistema de dirección, junto con exceso de velocidad y calzada resbaladiza. Uno de los ocupantes requirió atención en camilla, pero el caso avanza sin mayores complicaciones.