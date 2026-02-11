Ordenan la detención de Uberti por el caso de las valijas de Antonini Wilson

La orden llegó horas después de una resolución clave de la Corte Suprema, que confirmó la condena a cuatro años y medio de prisión efectiva contra el exfuncionario kirchnerista, por coautoría en tentativa de contrabando.

11 de Febrero de 2026 12:36hs

La Justicia dispuso este miércoles la detención de Claudio Uberti, exfuncionario del kirchnerismo, por el caso de la valija con casi USD 800.000 que el empresario venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar a la Argentina sin declarar en agosto de 2007. La orden llegó horas después de una resolución clave de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó la condena a cuatro años y medio de prisión efectiva contra Uberti por coautoría en tentativa de contrabando.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, Uberti encabezó el Órgano de Control de las Concesiones Viales. Los tribunales lo sentenciaron por su rol en la entrada ilegal de un maletín con USD 790.550. El Tribunal Oral Penal Económico N°1 impuso la pena en 2023, y la Cámara Federal de Casación Penal la ratificó en noviembre de 2024. Ahora, la Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa por fallas formales y dejó firme la sentencia.

El hecho ocurrió el 4 de agosto de 2007, cuando Uberti y Antonini Wilson llegaron en un vuelo privado facturado a Energía Argentina S.A. El avión formaba parte de una misión con ejecutivos de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. En el juicio se probó que Uberti participó en el plan para ingresar el dinero, y él mismo admitió haber ido después a la Quinta de Olivos para informar al presidente de turno.

La Corte, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también confirmó condenas en suspenso de entre 10 meses y un año para los exfuncionarios aduaneros Rosa García, María Gallini, Jorge Lamastra y Guillermo Lucangeli. Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, resultó absuelto en el caso. Antonini Wilson sigue prófugo de la Justicia.