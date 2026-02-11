Murió la ex diputada justicialista Sandra Mendoza

Tenía sesenta y dos años. Estaba internada en terapia intensiva de una clínica en Buenos Aires.

Sandra Mendoza, exdiputada nacional por Chaco, falleció este miércoles a los 62 años. El Partido Justicialista de esa provincia confirmó la noticia. La dirigente peronista estaba internada en terapia intensiva de una clínica en Buenos Aires.

La muerte se conoció en medio del debate sobre la reforma laboral en el Congreso. La senadora Juliana Di Tullio solicitó un minuto de silencio en homenaje a la exdiputada. Fue esposa de Jorge Capitanich, ex jefe de Gabinete y varias veces gobernador del Chaco.

"Con profundo pesar despedimos a la ex diputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños", dijeron desde el PJ en un comunicado.