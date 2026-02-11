Julio Estévez: "No vamos a aceptar desde el movimiento obrero la afectación de derechos de los trabajadores"

"Por otro lado, cambió la modalidad de empleo. No sé si esta ley va a generar empleo, pero creo que trata de adaptarse a las necesidades de cómo trabajo hoy la gente. Antes el 70% de la gente trabajaba en relación de dependencia, hoy es al revés. Esto es más un intento de mostrar fuerza política de parte del Gobierno, que un cambio radical en la vida de los trabajadores. El proyecto no dice tanto, las modificaciones tributarias se fueron para atrás", consideró el secretario general de UPSAFIP.

11 de Febrero de 2026 11:15hs

