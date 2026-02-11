Jorge Giacobbe (h): "Este año puede ser más bravo para Milei, porque la esperanza puede convertirse en ansiedad"

"Tenemos al Presidente Milei con casi 43 puntos de imagen positiva y 47 de imagen negativa, y cayó de 47 a 43 puntos la positiva. No es alarmante todavía, pero el riesgo es que este año puede ser más bravo para Milei, porque la esperanza puede convertirse en ansiedad. Ya le pasó a Macri: al mes 25 de gobierno están en el mismo lugar", consignó el analista político y consultor de opinión pública, al desglosar su último informe sobre imagen pública de los dirigentes políticos.

11 de Febrero de 2026 09:50hs

