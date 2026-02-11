"Es inaceptable que todo un barrio sepa en qué casa venden droga y eso a una investigación policial le lleve dos años"

"Desde el primer momento me opuse a establecer un sistema de comunicación de los precios con la excusa de que (por la pandemia) no se podía circular. Aumenta la capacidad de llevar adelante delitos virtuales. Al narcomenudeo virtual se les agregó la administración del cobro del juego clandestino y estafas virtuales telefónicas", denunció Sergio Berni. El exministro de Seguridad bonaerense se mostró a favor de una "reforma integral" del Régimen Penal Juvenil, incluyendo "la baja en la edad de imputabilidad".

11 de Febrero de 2026 08:50hs

