El Gobierno de Pullaro anunció sueldos ”al nivel de una canasta básica” para los policías provinciales

Tras los anuncios de desplazamientos masivos de policías en el día de ayer, y ante la continuidad de las protestas policiales, ños ministros de Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, anticiparon ajustes en regímenes horarios y de Salud Mental.

11 de Febrero de 2026 11:17hs

El gobierno de Santa Fe anunció medidas para la Policía y el Servicio Penitenciario con el fin de desactivar las protestas que generan tensión desde el lunes en Rosario. Los agentes tendrán un ingreso no inferior a la canasta básica para un hogar tipo, según la administración de Maximiliano Pullaro. Las marchas de uniformados persisten en la ciudad.

En conferencia de prensa, los ministros de Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, detallaron los cambios. Anticiparon ajustes en regímenes horarios y de Salud Mental, además de futuras subas salariales. Olivares precisó que la canasta básica se publica mensualmente por el INDEC y se conocerá este miércoles.

Los funcionarios adoptaron un tono dialoguista y destacaron el rol de las fuerzas en la baja del delito durante dos años. Reconocieron el alto estrés de los agentes por la exigencia en calles y cárceles. Cococcioni admitió la necesidad de una política salarial diferenciada para seguridad por encima del resto de la administración pública.

El gobierno revertirá los pases a disponibilidad anunciados el martes y analizará traslados y programas de Salud Mental. La policía opera al 90% en la provincia, mientras un grupo minoritario mantiene las protestas con sirenas y quema de gomas frente a la Jefatura en Rosario. Los manifestantes exigen sueldos regulares y equiparados, sin plus no remunerativos.