El empleo formal cayó por séptimo mes consecutivo en noviembre de 2025 y quedó al nivel de junio de 2022

En los primeros dos años del gobierno de Milei se registró una pérdida de 294.400 puestos de trabajo, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

11 de Febrero de 2026 11:08hs

El empleo asalariado formal cayó por séptimo mes consecutivo en noviembre y alcanzó los mínimos desde junio de 2022. Así, los primeros dos años del gobierno de Javier Milei registraron una pérdida de 294.400 puestos de trabajo. Los datos provienen de un informe de la Secretaría de Trabajo, basado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En noviembre destruyeron 23.400 empleos, pese a que ya había pasado la incertidumbre electoral. El sector privado perdió 13.100 puestos y el Estado otros 13.000, aunque las casas particulares sumaron 2.700 trabajadores nuevos y compensaron en parte esa caída. En total, el SIPA registró 10.011.000 asalariados.

Desde la asunción de Milei se eliminaron 192.300 puestos privados, 79.600 públicos y 22.400 en casas particulares. La construcción y la industria manufacturera lideraron las pérdidas con 126.400 empleos menos entre ambos sectores. Además, cayeron las actividades inmobiliarias, el transporte y los servicios comunitarios, mientras que solo crecieron el agro, el comercio y la pesca.

La industria acumula bajas continuas, con caídas notables en el sector textil, la metalmecánica y la automotriz. En contraste, noviembre mostró un aumento en monotributistas y autónomos, que suman 137.400 incorporaciones en dos años. Este crecimiento refleja mayor precarización laboral y compensa solo una porción de la caída general en asalariados.