Detuvieron a los padres y un tío de una beba de un año que murió son señales de abuso sexual

11 de Febrero de 2026 12:06hs

Una beba de un año y dos meses murió la noche del martes en el Hospital Gutiérrez de La Plata. Su familia la trasladó desde Villa Catella, en Ensenada, tras un episodio de convulsión. Los médicos intentaron salvarla, pero su estado era irreversible.

Los profesionales detectaron signos de maltrato y lesiones en zonas íntimas compatibles con abusos sexuales. Alertaron de inmediato a las autoridades para iniciar una investigación. La víctima fue identificada con las siglas V.A.A.

La Policía Bonaerense registró el lote en la calle 127 entre 35 y 35 bis, con tres construcciones. Los padres viven en una, la abuela paterna en otra y el tío paterno en la tercera. El personal de Policía Científica realizó pericias hasta las 3 de la madrugada, con intervención del gabinete de abuso sexual de la DDI local.

Los imputados son los padres de la beba, Miguel Ángel Allende de 31 años y María Jimena Vieras de 24, más el tío Lucas Tomás Allende de 27. Los detuvieron en la comisaría Tercera de El Dique y luego liberaron. La causa, caratulada como averiguación de causales de muerte, está a cargo del fiscal Martín Almirón de la UFI N°8 de La Plata, y este miércoles se esperan resultados preliminares de la autopsia.



