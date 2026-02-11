Al menos diez muertos y veinticinco heridos por un tiroteo en una escuela secundaria canadiense

Los agentes localizaron a varias víctimas y hallaron muerta a la persona que parece ser el autor, con una lesión auto-infligida. Todos los estudiantes y el personal restante fueron evacuados de forma segura.

Un tiroteo en una escuela secundaria de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, dejó al menos 10 muertos, incluido el presunto autor, y más de 25 heridos. La Real Policía Montada de Canadá confirmó el saldo a medios locales. Los heridos recibieron atención en el centro médico local, y dos de ellos fueron evacuados en helicóptero por la gravedad de sus lesiones.

La policía ingresó a la escuela durante la respuesta inicial al tiroteo activo. Los agentes localizaron a varias víctimas y hallaron muerta a la persona que parece ser el autor, con una lesión autoinfligida. Todos los estudiantes y el personal restante fueron evacuados de forma segura, mientras el equipo sanitario municipal brindó asistencia inmediata.

El premier de Columbia Británica, David Eby, describió el suceso como una tragedia inimaginable. Expresó su pesar por las vidas perdidas y el impacto en la comunidad de unos 2.400 habitantes. Anunció que visitará pronto la localidad para reunirse con familiares y residentes, y que el gobierno provincial ofrecerá todo el apoyo necesario.

Mark Carney, primer ministro de Canadá, lamentó el ataque en su cuenta de X y envió condolencias a las familias. La policía identificó al presunto atacante, pero no divulgará su nombre por ahora. Los investigadores buscan el motivo y la relación con las víctimas, ya que aún no comprenden las causas de la tragedia.