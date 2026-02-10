Procesaron a Spagnuolo por las coimas en Andis: "Todo se armó para la corrupción", denuncia el doctor Pablo Olmos

"Se estaba llevando adelante todo un sistema de auditorías sin tener un parámetro para determinar a quién correspondía una pensión de capacidad. Por otro lado denunciábamos graves irregularidades en las notificaciones a los beneficiarios para hacer la revalidación. La gente no las recibía, les daban de baja y recién entonces les llegaba la notificación. Lo de ayer es trascendente en cuanto a la calificación de 'asociación ilícita'", señaló el abogado denunciante. "Se le sumaron muchas partidas al ANDIS para alimentar esta cadena de corrupción", acusó Olmos.
10 de Febrero de 2026 09:38hs
