La soja ganó 24 dólares en un mes: qué pasó y hasta cuánto puede subir

El principal comodity de exportación de la Argentina se revalorizó mundialmente en la última semana: un triple shock con impacto.

10 de Febrero de 2026 13:28hs

En la jornada de hoy la soja arrancó con una cotización de 409 dólares la tonelada, para la posición más cercana de marzo. Si comparamos el precio del 9 de enero de este año (385 u$s/Tn) la suba mensual es superior al 6,2%, equivalente a 24 dólares. ¿Qué pasó?

Los primero que hay que explicar es que al mercado de los commodities agrícolas no le entran las balas tan rápidamente como a otros. Al estar anclado en fundamentos productivos, las variables que inciden en las cotizaciones suelen ir tomándose de a poco. Sin embargo, tres factores impactaron en los precios de los granos estas últimas semanas.

El primero de ellos, llega desde la geopolítica. El presidente estadounidense Donald Trump habría conseguido el compromiso de China de comprar 8 millones de toneladas adicionales de soja de EE.UU., lo que impulsó con fuerza los precios en Chicago.

De acuerdo a Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, "esta noticia no crea demanda nueva, no desaparecen stocks: simplemente cambia el origen del negocio. Todo lo que exporte EE.UU. es soja que no va a exportar Brasil".

Especulación y fondos

De todas maneras el valor de la soja aumentó fuertemente en Chicago, pese a la posible sobreoferta brasileña. La realidad es que, con los cambios geopolíticos, la especulación se pone al pie del cañón y los fondos de inversiones comienzan a comprar posiciones. Pero, en la medida que esos anuncios no se concreten, las posiciones se desarman rápidamente y vuelven a generar volatilidad y bajas.

"Hoy los fondos estaban neutros en soja y muy vendidos en maíz, por eso están comprando agresivamente. Chicago tuvo récord de volumen operado. Pero esto ya lo vimos: la suba puede ser intensa y después desinflarse", advierte Romano. Como se puede ver en el gráfico (medido en dólares por bushel), el precio de la soja se encamina a los máximos de 2025.

Romano además explicó que Brasil corre el riesgo de terminar con mucha soja trabada en puertos (por menos ventas a China), lo que no debería golpear al precio global, pero sí habrá fuertes diferencias regionales: FOB más alto en EE.UU. y más bajo en Brasil.

Política energética de EEUU

En Estados Unidos se publicaron las guías para distribuir el subsidio a los biocombustibles, que será de un dólar por galón y estará atado al índice de "intensidad de carbono" (Carbon Intensity, CI). La metodología favorece especialmente a la industria sojera estadounidense.

"Todo esto crea demanda adicional de aceite y empuja a que EE.UU. muela más soja. Es claramente alcista para el aceite, que ya tiene una relación stock/consumo muy baja", advierte Romano. Está claro que esto también favorece a la Argentina, ya que es uno de los principales oferentes de aceite de soja del mundo.

A diferencia de Brasil, que exporta mayormente porotos de soja sin procesar, nuestro país mantiene su dominio en aceite y harina de soja. "La molinería argentina es la que nos puede salvar de la presión negativa de precios del poroto. Con más demanda de aceite, nuestra performance puede ser mejor que la brasileña", destaca el investigador de la Universidad Austral.

Si se observa lo movimientos de los precios de la soja de los últimos 10 años, el poroto está lejos de los máximos del inicio de la pandemia en 2020 y también de los valores históricos post incrusión bélica de Rusia en Ucrania.

El tercer factor es climático y local: la sequía en la zona núcleo argentina, que llegó justo en el momento crítico para la soja, durante la floración, con altas temperaturas y falta de agua. "La soja venía muy bien, pero cuando entró en floración se cortó el agua y apretó el calor. En ese contexto, la planta aborta flores y ya empezamos a descontar rindes en la zona núcleo", señala Romano.

Si bien esta semana las lluvias llegaron y continuarán llegando a la zona núcleo, aún no se puede estimar si las precipitaciones cubrirán las exigencias del cultivo, como para cortar de pleno el deterioro. Además, el pronóstico climático trimestral de febrero, marzo y abril del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no el alentador, porque habría picos de temperatura por fuera de lo normal, mientras que las lluvias estarían por debajo de lo normal.

Está claro que de concretarse la compra china de 8 millones de toneladas de soja estadounidense, los fondos seguirán comprando posiciones y aumentando el valor de la soja. Sumado a esto, cualquier mínimo declive productivo de la Argentina también servirá para impulsar los precios locales.

Si a esto le sumamos la capacidad de crushing de nuestro país, para la época de cosecha gruesa argentina los precios internacionales y locales podrían estar por encima de los 450 u$s/tn o más.