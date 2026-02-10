Femicidio de Cecilia Strzyzowski cadena perpetua para César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena

La jueza Dolly Fernández rechazó los pedidos de prisión domiciliaria por salud y los planteos de nulidad de la defensa. Otras tres personas recibieron penas de dos a cinco años por encubrimiento.

La Justicia de Chaco condenó a prisión perpetua a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023 en Resistencia. La jueza Dolly Fernández leyó las penas en una breve audiencia virtual. Los sentenciados escucharon el fallo desde sus celdas y cumplirán prisión en un establecimiento penitenciario. Fernández rechazó los pedidos de prisión domiciliaria por salud y los planteos de nulidad de la defensa.

César Sena, pareja de la víctima, resultó autor del homicidio doblemente agravado por vínculo y violencia de género, según el veredicto unánime del jurado popular. Emerenciano Sena y Marcela Acuña actuaron como partícipes primarios. La fiscalía y querellas destacaron su rol clave en ocultar el crimen y eliminar pruebas para asegurar impunidad.

Gustavo Obregón recibió 5 años y 10 meses por encubrimiento agravado. Fabiana González obtuvo 5 años de prisión efectiva por el mismo delito. Gustavo Melgarejo, condenado a 2 años y 10 meses por encubrimiento simple, cumplirá la pena en suspenso con medidas preventivas.

Fernández ordenó entregar los restos de Cecilia a su madre Gloria y sus pertenencias, halladas en un descampado por la policía tras ser descartadas por el clan Sena. El fallo cierra un juicio que movilizó a la región contra la violencia de género. Ahora, apelaciones podrían revisar las condenas.