El Golfo San Matías te invita a vivir un febrero inolvidable: playas, sabores y el ritmo del Carnaval

Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este consolidan una temporada extendida con aguas cálidas, una ambiciosa agenda cultural y la llegada de la fiesta Punto Río Negro», los Carnavales y muchas actividades más.

10 de Febrero de 2026 11:58hs

Por Ricardo Seronero

Mientras el calendario avanza, el verano en el Golfo San Matías parece estar en su mejor momento. Con un clima privilegiado que continúa ofreciendo jornadas ideales para el disfrute de la playa y todas sus actividades, el destino rionegrino se posiciona como la opción predilecta para quienes buscan desconexión en los más de 65 kilómetros de playas que unen a Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este.

El refugio de las aguas cálidas

La geografía del Golfo San Matías regala un microclima único en la Patagonia. Sus aguas, reconocidas como las más cálidas del país, invitan a sumergirse en un entorno de paz que solo se encuentra en esta región. Desde la inmensidad de las playas del Puerto del Este, hasta los rincones más alejados y vírgenes de San Antonio.La diversidad de paisajes permite que cada viajero encuentre su lugar ideal para el relax.

Un despliegue de cultura y sabor en el Golfo

El próximo fin de semana largo de Carnaval no será una fecha más. El destino ha preparado una cartelera vibrante que combina espectáculos en vivo y actividades para toda la familia.

Además, el fin de semana largo de carnaval, tendrá lugar el 50° Aniversario de la Feria de Artesanos “VictorMenjolou”, la tradicional feria de artesanos ubicada en la Primera Bajada de Las Grutas.

Punto Río Negro: Lo que se produce acá tiene rumbo

Punto Río Negro estuvo presente en el destino este finde del 6 al 8 de febrero, la emblemática «Globa» de productores locales y provinciales se instaló para ofrecer una experiencia sensorial completa.

El Gobernador Alberto Weretilneck participó del Festival Punto Río Negro en Las Grutas, una propuesta que pone en primer plano la producción rionegrina a través de la gastronomía, los vinos, la coctelería y actividades culturales pensadas para toda la familia. “Lo que producimos en Río Negro, es calidad, trabajo, identidad y futuro para nuestra gente”, afirmó.



El público pudo disfrutar de:

• Masterclass de cocina: Chefs referentes transformarán los productos del mar y la tierra en platos de autor.

• Degustaciones: Un recorrido por los sabores de la provincia, desde los vinos y aceites de la zona hasta las delicias de la estepa y los valles.

• Venta directa: Una oportunidad única para conocer a los productores detrás de las etiquetas que distinguen a Río Negro.

Un destino con infinitas posibilidades

La oferta turística se mantiene plenamente vigente, demostrando que Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este,son mucho más que sol y playa. Los amantes de la aventura pueden optar por excursiones náuticas para el Avistaje de fauna marina, bautismo submarino, nado con lobos; travesías terrestres que exploran la fascinante geología de los acantilados, salinas y fuerte argentino.

Para quienes buscan una conexión más profunda, los circuitos culturales y la gastronomía de mar —donde el pulpo, los langostinos y la pesca del día son estrellas indiscutidas— completan una propuesta que invita a quedarse.

En febrero 2026, la invitación es clara: dejarse seducir por los paisajes, disfrutar de un clima veraniego y celebrar la identidad rionegrina en el corazón del Golfo San Matías.



