El Carnaval de Corrientes convocó a una multitud de espectadores

Corrientes vivió un fin de semana histórico en el Corsódromo Nolo Alías y el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, donde turistas y visitantes acompañaron el desarrollo del Carnaval 2026, consolidando una de las celebraciones más convocantes del país. Con localidades agotadas en la tercera noche del desfile oficial, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de esta fiesta como motor cultural y turístico.

10 de Febrero de 2026 12:07hs

Por Ricardo Seronero

La jornada del sábado 7 de febrero en el Corsódromo Nolo Alías se desarrolló ante tribunas colmadas y un público que respondió masivamente desde temprano, evidenciando el creciente interés que despierta el Carnaval correntino. En este marco, nueve comparsas y agrupaciones musicales desplegaron propuestas artísticas de gran nivel, combinando música, danza, escenografía y tradición, en un espectáculo que reafirma el posicionamiento de Corrientes como Capital Nacional del Carnaval.

El desfile comenzó con la presentación de Samba Total, seguida por Kamandukahia, que celebró sus 30 años de trayectoria con una propuesta cargada de simbolismo. Luego, Sapucay emocionó al público con una puesta de fuerte contenido espiritual, mientras que Samba Show sumergió al corsódromo en una propuesta inspirada en la vida nocturna. La noche continuó con Arandú Beleza, en el marco de su 20° aniversario, Sambanda con una temática vinculada al universo de los videojuegos, Copacabana con un homenaje que vinculó el fútbol y la identidad cultural, Imperio Bahiano con un recorrido por la historia musical, y el cierre a cargo de Ará Berá, que ofreció un impactante despliegue escénico, coronando una velada inolvidable.

El acompañamiento del Gobierno provincial, mediante el Ministerio de Turismo se lleva a cabo través de una estrategia integral de promoción, la cartera turística despliega un stand institucional dentro del predio todas las noches del evento en donde miles de visitantes acceden a información sobre destinos, festividades, propuestas culturales y productos turísticos de toda la provincia. Este espacio incluye un set fotográfico temático y material promocional, se convierte; en uno de los puntos más visitados, fortaleciendo el posicionamiento de Corrientes como destino turístico a nivel nacional e internacional.

Asimismo, el Ministerio suma acciones dinámicas de promoción mediante la presencia de promotores y vehículos institucionales que recorren el corsódromo, entregando material informativo y obsequios, mientras que el carro institucional proyecta contenidos audiovisuales vinculados a los principales atractivos de la provincia, como la pesca deportiva con devolución, las playas y la riqueza natural del territorio.



En paralelo, el Observatorio Turístico del Ministerio de Turismo realiza un relevamiento para medir el impacto económico del evento, en articulación con estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional del Nordeste. A través de encuestas a visitantes, se busca obtener indicadores clave sobre el perfil del público, niveles de gasto y comportamiento turístico, consolidando información estratégica para la planificación y el desarrollo del sector.

La celebración continuó el domingo 8 de febrero en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, donde se llevó adelante la segunda gala de los Shows de Comparsas. En el escenario Osvaldo Sosa Cordero, Arandú Beleza, Sapucay, Ará Berá y Copacabana presentaron sus propuestas escénicas con una fuerte impronta teatral, en una noche marcada por la emoción, la calidad artística y el acompañamiento del público.

Con estas jornadas exitosas, el Carnaval 2026 continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario turístico nacional, generando un significativo movimiento económico y reafirmando el valor cultural de esta celebración. En este contexto, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo, ratifica su compromiso con el desarrollo del turismo como política de Estado, promoviendo acciones que potencian la identidad correntina y posicionan al destino ante miles de visitantes que eligen vivir la experiencia única del carnaval.

