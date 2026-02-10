Cierre de 2025: el semáforo expone un agro cada vez más desigual

En diciembre de 2025, el Semáforo de Economías Regionales mostró una desmejora general, con solo cuatro actividades en verde, nueve en amarillo y seis en rojo

Según el Semáforo de Economías Regionales realizado por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), durante diciembre se registraron 4 actividades en verde, 9 en amarillo y 6 en rojo, un resultado que implicó un deterioro frente al mes anterior. El cambio más relevante fue el de la actividad porcina, que pasó de verde a amarillo, reflejando un desgaste en su desempeño económico, a pesar del incremento en el consumo de esta carne.

Rojo en expansión

Las actividades que quedaron en zona roja fueron yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón. En la mayoría de estos casos, el denominador común fue el deterioro del componente de negocio. Los precios percibidos por los productores crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos, lo que derivó en una pérdida de rentabilidad y en dificultades para recomponer márgenes.

En actividades intensivas en trabajo y con fuerte arraigo territorial, la persistencia del rojo no solo compromete la viabilidad económica, sino también el empleo y la estabilidad de las economías locales. En particular, en el caso de la vitivinicultura, el inicio de la vendimia 2026 llega con mayor volumen en algunas zonas, pero con precios que no alcanzan a cubrir los costos, lo que refuerza la cautela del productor y pone en duda la rentabilidad efectiva de la cosecha. Mientras que en la yerba mate, la combinación de precios atrasados y caída de la producción profundizó el deterioro y derivó en advertencias sobre posibles faltantes en los próximos meses si no mejora la dinámica de precios y cosecha.

Verde selectivo

En el extremo opuesto, bovinos, ovinos, granos y miel lograron ubicarse en verde, sostenidos por un buen desempeño del componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación. En estos sectores, la mejora de los valores se combinó con indicadores productivos que acompañaron y con un comportamiento favorable del mercado, tanto interno como externo.

Sin embargo, el mayor volumen de granos y carne bovina exportados volvió a convivir con una pérdida de valor agregado, un rasgo que limita el impacto pleno del buen desempeño productivo sobre el ingreso de divisas y el desarrollo industrial asociado. En este contexto, el resultado confirma que, cuando los precios logran despegar de los costos y el mercado responde, las cadenas productivas muestran capacidad de reacción. Sin embargo, el peso relativo de estas actividades no alcanza para compensar el deterioro que atraviesan otras economías regionales más frágiles.

Amarillo extendido

La mayor parte del mapa productivo quedó en amarillo, con forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, aves y porcinos. En estos casos, los indicadores mostraron un comportamiento dispar. En el que los precios no lograron acompañar la inflación, la demanda se mantuvo estable o con escasa dinámica y los costos continuaron elevados.

Sectores como aves, porcinos y leche mostraron un consumo interno en expansión y producción estable o en crecimiento, pero con exportaciones debilitadas o fuerte ingreso de producto importado, lo que erosionó márgenes. En el caso de la industria forestal y la producción de maní, el atraso de precios y la pérdida de dinamismo comercial limitaron el desempeño, mientras que mandioca, cítricos dulces y peras y manzanas exhibieron fuertes subas de precios y mejoras productivas, aunque con mercados externos acotados o importaciones en alza.

El tabaco fue una de las excepciones, con precios por encima de la inflación y exportaciones firmes, pero sin alcanzar para arrastrar al resto. En conjunto, el amarillo refleja actividades que evitan el rojo, pero siguen atrapadas en un equilibrio frágil, con avances parciales que aún no se traducen en estabilidad económica de largo plazo.

Problemas que se repiten

Dentro de la última década, 8 de las 19 economías regionales analizadas pasaron más de la mitad del tiempo en rojo. Entre las más comprometidas se destacan la vitivinicultura y los cítricos dulces, que estuvieron en rojo cerca del 70% de los meses. Detrás aparecen la lechería y el arroz, con un 63%, y luego la producción ovina, peras y manzanas y papa, que rondaron el 55% del período en situación crítica. Del otro lado, las carnes porcina, aviar y bovina, junto con el maní y el complejo granos, lograron trayectorias más estables, con mayor presencia en verde a lo largo de los años.

Más exportaciones y mayor concentración

En 2025, las 19 economías regionales relevadas exportaron 59.160 millones de dólares, un 29% más que el promedio histórico de la última década. Sin embargo, la estructura exportadora mostró una fuerte concentración, ya que el 78% de los ingresos provino del complejo granario, mientras que el 8% correspondió al sector bovino. El 14% restante fue aportado por el conjunto de las demás economías regionales.

Del lado de las importaciones, el total alcanzó 3.222 millones de dólares en 2025. En este caso, el complejo granario explicó la mayor parte, con el 71% de las compras externas, seguido por la actividad forestal (9%) y los sectores porcino y algodonero (4% cada uno), con el resto repartido entre actividades de menor peso.

Mientras la mayoría de las actividades enfrenta dificultades para recomponer rentabilidad, con precios que no logran seguir el ritmo de la inflación y costos que continúan elevados, algunos sectores logran sostener el verde gracias a buenos precios y mercados activos, una porción significativa del entramado productivo permanece atrapada entre el amarillo y el rojo. El desafío hacia adelante no es solo mejorar los volúmenes o aumentar las exportaciones, sino ordenar el negocio reducir la vulnerabilidad de las economías regionales y evitar que el deterioro del componente de negocio termine consolidando una crisis estructural en amplias zonas del interior productivo.