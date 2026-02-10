Acuartelamiento policial en Rosario y otras ciudades santafesinas, tras la represión a familiares de policías

"Comenzaron a reprimir familiares en el momento en que estaban prendiendo velas en memoria de los 8 suicidios en lo que va del año, de los 28 suicidios del año pasado, y reclamando por mejoras en el salario. A raíz de la represión de anoche, los compañeros fueron a defender a los familiares y ahí sí se cortó toda la cobertura, los policías están todos en Jefatura", reseñó el doctor Gabriel Sarla, abogado de los policías que demandan un salario a la altura de la canasta básica. El salario inicial de un policía santafesino es de ochocientos mil pesos, graficó Sarla.

10 de Febrero de 2026 09:06hs

