Trasladan a Bastián Jerez a una clínica privada en el AMBA

El operativo comenzará a las 10:30 con un avión sanitario de la provincia de Buenos Aires, que partirá del Aeropuerto de Mar del Plata hacia el aeródromo de La Matanza.

9 de Febrero de 2026 09:36hs

Bastián Jerez, el niño de 8 años gravemente herido en un choque entre una camioneta y un UTV en La Frontera, Pinamar, será trasladado este lunes desde el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. El vuelo sanitario de alta complejidad lo llevará a una clínica privada en el AMBA, donde reside su familia. Han pasado exactamente cuatro semanas desde el accidente que lo dejó en terapia intensiva.

La madre del menor, Macarena Collantes, anunció el traslado en sus redes sociales y agradeció al equipo médico del hospital por su labor. Bastián despertó del coma la semana pasada y mostró estabilidad clínica en las últimas horas. El operativo comenzará a las 10:30 con un avión sanitario de la provincia de Buenos Aires, que partirá del Aeropuerto de Mar del Plata hacia el aeródromo de La Matanza.

Tras el aterrizaje, previsto alrededor del mediodía, un traslado terrestre lo conducirá al Hospital Italiano de San Justo. Allí iniciará un tratamiento especializado de rehabilitación postraumática, gestionado por la obra social IOMA. El Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias bonaerense coordinará todo el proceso.

En tanto, la investigación del accidente avanza con imputaciones por lesiones culposas contra el conductor de la camioneta, la mujer al volante del UTV y el padre del niño. Los dos primeros tenían alcohol en sangre al momento del hecho. Bastián ya fue operado siete veces.