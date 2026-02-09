Secuestraron al opositor Juan Pablo Guanipa, horas después de liberarlo

En la urbanización Los Chorros de Caracas, un grupo de hombres armados, vestidos de civil y en cuatro vehículos, irrumpió violentamente y se lo llevó. Guanipa estuvo ocho meses preso en las cárceles chavistas.

A pocas horas de su excarcelación tras más de ocho meses como preso político en Venezuela, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa sufrió un nuevo secuestro en la urbanización Los Chorros de Caracas. Un grupo de hombres armados, vestidos de civil y en cuatro vehículos, irrumpió violentamente y se lo llevó. María Corina Machado, líder de Vente Venezuela desde el exilio, alertó sobre el hecho en redes sociales y exigió su liberación inmediata.

El hijo de Guanipa, Ramón, confirmó el secuestro en un video difundido en X. Explicó que ocurrió durante una actividad a las 11:45 de la noche del domingo, cuando unos diez funcionarios sin identificación emboscaron a su padre. Todos temían por su vida en el momento del ataque, y Guanipa se bajó de su rodado para entregarse.

Ramón Guanipa responsabilizó al régimen por cualquier cosa que le ocurra a su padre y exigió fe de vida de inmediato. Poco después, recibió un comunicado que revoca las medidas de excarcelación por supuesto incumplimiento. Sin embargo, el documento solo menciona presentaciones cada 30 días y prohibición de salida del país, sin restricciones sobre declaraciones o salidas.

Este episodio resulta especialmente vertiginoso porque Guanipa acababa de salir en libertad. Ramón Guanipa calificó la acción como ajena a cualquier protocolo y resaltó la naturaleza criminal del procedimiento. Insistió en que solo cuentan con ese comunicado, por lo que reiteran la demanda de pruebas de vida.