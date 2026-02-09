Scioli visitó el Carnaval del País y recorrió una bodega boutique

En Gualeguaychú sostuvo que “El Carnaval tiene un impacto muy positivo en la ciudad” y además afirmó: “Tenemos una gran temporada turística en toda la Argentina y febrero viene aún mejor".

9 de Febrero de 2026 11:32hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, estuvo en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en plena temporada de verano junto al secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, y al director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel.

Previo a la sexta noche del Carnaval del País, Scioli estuvo en los talleres de la comparsa Marí Marí y en el corsódromo junto a autoridades provinciales y al intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico.

Allí afirmó: “Tenemos una gran temporada turística en toda la Argentina y febrero viene aún mejor. El Carnaval es una expresión nacional que representa un gran éxito gracias al trabajo conjunto con la provincia y el municipio. Une el trabajo de los clubes, de los talleres y de todo lo que hay detrás de esta puesta en escena que es un orgullo para Gualeguaychú y para el país”.

Por su parte, el intendente Davico valoró la presencia del secretario de Turismo en la ciudad. “Es muy importante que Daniel Scioli esté en Gualeguaychú, por todo lo que nos ayudó para que el Carnaval sea Fiesta Nacional y por el acompañamiento permanente al turismo y a todo lo que genera nuestra ciudad”.

Este festejo fue declarado Fiesta Nacional del Carnaval del País, en la última edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), como un reconocimiento a su historia, identidad, y por su impacto cultural y económico que potencia el turismo en toda la región del Litoral.

Asimismo, en su visita a la ciudad, Scioli también estuvo en la bodega boutique Las Magnolias, una de las cinco bodegas que integran los Caminos del Vino de Gualeguaychú. Asentada en una antigua chacra, los visitantes pueden allí recorrer el viñedo, la bodega donde se elaboran los vinos y conocer la historia vitivinícola del lugar. Se ofrecen visitas guiadas con explicaciones sobre los procesos de recolección, cosecha y elaboración y también se pueden degustar las cepas Malbec, Tannat y Marselán.

En este sentido y sobre la importancia de atraer turistas y ampliar la oferta, el Secretario remarcó la necesidad de seguir fortaleciendo la infraestructura: “El intendente está promoviendo la llegada de inversiones para aumentar la capacidad hotelera, lo cual es clave para seguir creciendo”, aseguró Scioli.



