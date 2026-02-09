Martín Zurita: "La escuela privada hace dos años que viene perdiendo matrícula"

"Estamos ante la disminución de la natalidad en los últimos diez años en la Argentina", puntualizó el secretario ejecutivo de AIEPBA (Asociación de Institutos Privados de la Argentina). También acotó que "La disminución de alumnos obliga a cerrar cursos o fusionando turnos". Y subrayó que "Hay otros factores que inciden en la baja de la matrícula. El índice de morosidad es más alto que en 2023-24. También hay atraso arancelario: el 70% de las escuelas privadas recibe aranceles del Estado".

9 de Febrero de 2026 10:03hs

