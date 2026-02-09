La inflación porteña siguió escalando en enero: 3,1%, contra un 2,7% de diciembre

Las mayores subas ocurrieron en Recreación y cultura, con 7,4%. Le siguieron Restaurantes y hoteles (5,3%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (4%) y Transporte (3,7%).

9 de Febrero de 2026 12:34hs

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires subió 3,1% en enero, según el informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). La medición interanual alcanzó el 31,7%. Este dato anticipa la cifra nacional que publicará el INDEC este martes 10 de febrero. Representa un alza desde el 2,7% de diciembre, aunque desacelera 0,1 puntos porcentuales en doce meses.

Las mayores subas ocurrieron en Recreación y cultura, con 7,4% e incidencia de 0,39 puntos porcentuales en el índice general. Le siguieron Restaurantes y hoteles (5,3%, 0,61 p.p.), Alimentos y bebidas no alcohólicas (4%, 0,69 p.p.) y Transporte (3,7%, 0,41 p.p.). Estas categorías impulsaron el salto mensual.

Otras divisiones registraron aumentos menores, como Bebidas alcohólicas y tabaco, y Cuidado personal, ambas en 2,5%. Vivienda y servicios públicos avanzó 2,4%, Salud 2,2%, Equipamiento del hogar 1,7%, Información y comunicación 0,9%, y Educación 0,1%. Prendas de vestir y calzado fue la única con baja, del 1%.

El informe porteño contrasta con expectativas del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, que estimó 2,4% para enero a nivel nacional y una desaceleración de 0,4 puntos respecto a diciembre. El dato surge en un contexto de debate por la postergación del nuevo método de medición anunciado por el gobierno de Javier Milei.