Hubo un solo agresor en el asesinato de un hombre a la salida de un boliche en Batán, confirmó el fiscal interviniente

"Una discusión de chicas que va in crescendo, Larroque va a poner paños fríos y son agredidos primero ella por un tercero y cuando él intenta mediar es sorprendido por un golpe del imputado, Lautaro Galván. Lo tumba al piso, en el piso lo patea al menos tres veces, una de ellas en la cabeza. Intentan separarlo, le da una segunda patada en la cabeza, sale corriendo y momentos más tarde es demorado en el lugar", relató el fiscal Leandro Arévalo, quien dirige la UFI7 de Pueyrredón.

9 de Febrero de 2026 11:25hs

