Espectacular asalto comando a un camión de caudales en el sur de Italia

Los asaltantes usaron autos con apariencia policial para interceptar al camión y su vehículo de custodia. Detonaron explosivos, sustrajeron un botín de tres millones de euros y se tirotearon con carabineros. Dos de ellos fueron detenidos.

9 de Febrero de 2026 13:26hs

Un grupo comando asaltó este lunes por la mañana un camión blindado en la ruta estatal entre Lecce y Brindisi, en el sur de Italia. Los delincuentes montaron un falso operativo policial cerca de Squinzano, alrededor de las 8:30. Bloquearon ambos carriles con vehículos incendiados y detuvieron el transporte de caudales de la empresa Battistolli. Decenas de conductores quedaron varados durante el operativo.

Los asaltantes usaron autos con apariencia policial para interceptar al camión y su vehículo de custodia. Redujeron a los ocupantes, dispararon contra el blindado y colocaron explosivos para abrir el compartimento de carga. Sustrajeron un botín de tres millones de euros, según estimaciones de medios locales. Un transportista que circulaba en sentido contrario filmó parte de la secuencia, incluyendo detonaciones e incendios.

Una patrulla de los Carabineros atravesó el bloqueo y enfrentó a los delincuentes en un tiroteo. Dos atacantes resultaron detenidos, pero el resto escapó en distintos coches. No hubo heridos ni víctimas fatales. Además, una estudiante denunció que los fugitivos le robaron su auto mientras se dirigía a un examen universitario; la obligaron a bajar del vehículo.

La ruta permaneció cortada varias horas mientras la policía italiana realizaba operativos para capturar a los miembros fugitivos de la banda.