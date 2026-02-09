Caen los precios internacionales de los lácteos, la carne y el azúcar

Contrario a lo que sucede en el mercado argentino, en el mundo bajan los precios de los lácteos, la carne y el azúcar.

9 de Febrero de 2026 13:16hs

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dio a conocer su último índice sobre los precios internacionales de los alimentos que en enero de 2026 se situó en un promedio de 123,9 puntos, esto es, un 0,4% menos que en diciembre.

En líneas generales los descensos en los índices de precios de los productos lácteos, la carne y el azúcar compensaron con creces los aumentos en los de los cereales y los aceites vegetales.

De esta manera se dio lugar a la quinta disminución mensual consecutiva del índice de la FAO, que se ubicó un 0,6% por debajo de su nivel de hace un año y un 22,7% menos que el máximo alcanzado en marzo de 2022.

Los principales commodities mundiales aumentaron. Estamos hablando de los aceites vegetales y los cereales. Algo que sucedió tanto en el plano internacional como en el local.

Pero si observamos los cambios que se dieron en los lácteos, las carnes y el azúcar, la Argentina viene a contramano del resto del mundo.

En el índice de la FAO la carne registró un promedio de 123,8 puntos en enero, una baja del 0,4% comparado con diciembre, pero un alza del 6,1% versus el mismo mes de 2025.

Para el caso de los productos lácteos, a nivel internacional se registró una caída del 5% respecto de diciembre y 14,9% por debajo del nivel de hace un año. En azúcar las bajas de los precios fueron 1% en comparación a diciembre y 19,2% por debajo del valor alcanzado hace un año.

n la Argentina y, de acuerdo al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que tanto debate está generando en estos últimos meses y que concluyó con la salida de Marco Lavagna, los precios de los mismo alimentos que mide la FAO, aumentaron.

Está claro que no son el mismo mes de análisis, dado que el IPC de enero aún no fue publicado, pero en diciembre se registró un aumento del 13,5% en el asado, un 10,4% del cuadril, casi 10% de suba en la nalga, un 9,5% paleta y un 7,6% la carne picada común.

En el caso de los lácteos aumentó un 3,9% el yogur firme, un 3,5% la leche fresca entera, un alza del 1,6% del dulce de leche y un 1,3% la leche de polvo entera. Yendo al azúcar, el aumento que indica el IPC fue del 4,1%.

Está claro que las realidades internas de un país no responden estrictamente a los cambios internacionales y viceversa, pero al menos en este último tiempo, la Argentina viene a contramano de lo que sucede en el mundo en materia de precios de alimentos.