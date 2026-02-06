"Si no hay diálogo y quieren arreglar la reforma laboral negociando con los gobernadores, seguramente habrá paro"

"No estamos para nada de acuerdo con esta reforma laboral salvaje y todas las medidas las vamos a acatar con total firmeza. El poco diálogo con el Gobierno se perdió rápidamente. No sé por qué buscan tanto el apoyo de los gobernadores, cuando eso (la reforma laboral) debería discutirlo pura y exclusivamente con la CGTEn primer lugar, hay que agotar el diálogo. Si no hay diálogo y lo llevan adelante negociando obras públicas con los gobernadores, ahí seguramente no nos va a quedar otro margen que empezar con paros", alegó José Ibarra, secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis.

6 de Febrero de 2026 13:52hs

