Río Negro presenta degustación de vinos de su cava submarina en Las Grutas

En el marco del Primer Festival Punto Río Negro, este fin de semana el público podrá participar de una experiencia inédita para la vitivinicultura argentina: la degustación de vinos rionegrinos añejados en la cava submarina ubicada en el Golfo San Matías, frente a la costa de Las Grutas.

6 de Febrero de 2026 11:39hs

Por Ricardo Seronero



La actividad se desarrollará con la participación de bodegas que integran la Ruta del Vino de Río Negro. En ese contexto, el sábado por la noche se realizará una degustación exclusiva de vinos de cava submarina, una propuesta que combina innovación productiva, identidad territorial y gastronomía de calidad.



Los vinos que formarán parte de esta experiencia permanecieron bajo el mar desde julio de 2025, cuando se realizó la primera inmersión de botellas en el marco del Programa de Cavas Submarinas de Río Negro. Esta iniciativa reúne a 20 bodegas de la provincia y busca analizar cómo las condiciones naturales del ambiente marino —temperatura constante, presión, oscuridad y movimiento— influyen en la evolución y características del vino, abriendo nuevas posibilidades de diferenciación y valor agregado.



La propuesta estará acompañada por un menú especialmente diseñado por chefs referentes de la costa rionegrina, pensado para realzar las particularidades de los vinos criados bajo el mar y ofrecer una experiencia integral que une producción, gastronomía y turismo.



Al respecto, la Directora de Vitivinicultura de Río Negro, Mariana Cerutti, señaló que se trata de “una oportunidad para que rionegrinos y turistas conozcan de cerca una propuesta innovadora, que pone en valor el trabajo de nuestras bodegas y posiciona a Río Negro con una experiencia única en el país y en Latinoamérica”.



Además de la degustación exclusiva, durante todo el fin de semana las bodegas de la Ruta del Vino de Río Negro estarán presentes en la feria del Festival Punto Río Negro, con venta de vinos por copa y botella, y actividades abiertas al público en la segunda bajada de Las Grutas.



Las entradas para la degustación del sábado por la noche son limitadas y se adquieren a través de la cuenta de Instagram @rutadelvinorionegro. La propuesta forma parte de una estrategia provincial orientada a fortalecer la vitivinicultura, agregar valor a la producción local y consolidar experiencias turísticas que reflejen la identidad y diversidad productiva de Río Negro.



