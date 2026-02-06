Paro de choferes en casi 30 líneas de colectivos del área metropolitana

Denuncian falta de pago de sueldos y viáticos. Las líneas paralizadas incluyen las de Micro Ómnibus General San Martín, Micro Ómnibus Quilmes, la Empresa 216 y San Juan Bautista.

Trabajadores de al menos 27 líneas de colectivos realizaban este viernes un paro por reclamos salariales. Denuncian falta de pago de sueldos y viáticos. La medida afecta el servicio en el conurbano bonaerense. Además, se suma a la retención de tareas de la línea 148 desde el 29 de enero.

Las líneas paralizadas incluyen las de Micro Ómnibus General San Martín (333, 407, 437 y 707) y Micro Ómnibus Quilmes (159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619). También impacta a la Empresa 216 (236, 166, 634, 504 Merlo e Ituzaingó). Otras afectadas son las de San Juan Bautista (383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513).

Claudio, delegado de los trabajadores, apuntó al empleador como principal responsable del paro. Pidió intervención del gobierno municipal para destrabar el conflicto. Confirmó que agotaron todas las instancias previas antes de esta medida.

El paro continuará hasta que depositen los sueldos. "Si pagan, salimos a trabajar", aseguró el delegado. Así, la situación depende de un acuerdo rápido para normalizar el servicio.