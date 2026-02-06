Ordenaron la prisión preventiva para la abogada argentina acusada por gestos racistas

En el video, Agostina Páez expresó desesperación y miedo. Afirmó que vulneran sus derechos. Pidió difusión para alertar sobre su situación. En su defensa, sostuvo que los gestos respondieron a agresiones previas del personal del bar. Podría recibir una pena de dos a cinco años de cárcel.

6 de Febrero de 2026 09:22hs

El Juzgado Penal N°37 de Rio do Janeiro ordenó este jueves la prisión preventiva de Agostina Páez, abogada argentina de 29 años. La fiscalía la acusa de injuria racial por gestos racistas contra un mozo en un bar de Ipanema el 14 de enero. Páez, oriunda de Santiago del Estero, denunció la medida en un video. Lleva tobillera electrónica y se presenta a disposición judicial desde el inicio del caso.

En el video, Páez expresó desesperación y miedo. Afirmó que vulneran sus derechos. Pidió difusión para alertar sobre su situación. Además, presentó una denuncia por amenazas debido a la repercusión mediática, que pone en riesgo su vida. En su defensa, sostuvo que los gestos respondieron a agresiones previas del personal del bar.

La fiscalía argumentó el peligro de fuga pese a las medidas cautelares previas: retención de pasaporte, prohibición de salida del país y tobillera. Destacaron la conciencia de una amiga de Páez, quien intentó detenerla. Los relatos de las víctimas coinciden con testigos y cámaras de seguridad. Así, rechazan que se tratara de una broma aislada entre amigas.

Páez profirió ofensas racistas dentro del bar, en la calle contra mozos y después contra la cajera, a quien llamó "mono" con gestos simiescos. Los mozos la alertaron sobre la ilegalidad en Brasil, pero ella continuó. La pena por injuria racial va de dos a cinco años de prisión. Un juez había impuesto las cautelares para asegurar su comparecencia y proteger la causa.